MSIは5月21日、第3世代Ryzenプロセッサに対応し、B550チップセットを搭載したMini-ITXサイズのゲーミングマザーボード「MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI」の販売を開始した。価格は26,620円。
2020年6月に発売された「MPG B550I Gaming Edge WIFI」をベースに、リアIO部分にCMOSクリアボタンを搭載して利便性を向上させたモデル。コンパクトなMini-ITXサイズながら、8＋2＋1フェーズ／60A／Dr.MOSの電源回路を搭載している。
主な仕様は下記のとおり。
- 対応CPU：第3世代AMD Ryzenプロセッサ／AMD Ryzen 4000 Gシリーズ
- 搭載チップセット：AMD B550
- 対応メモリ：DDR4 1866／2133／2400／2667MHz、DDR4 2667／2800／2933／3000／3066／3200／3466／3600／3733／3866／4000／4133／4266／4400／4466／4533／4600＋MHz（OC）、デュアルチャンネル対応、最大64GB
- DIMMスロット：2スロット
- ストレージインターフェース：M.2×2、SATA III×4
- 拡張スロット：PCI Express 4.0／3.0 x16×1
- ネットワーク：有線LAN（2.5Gbps対応）、無線LAN（IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax対応）、Bluetooth 5.1
- インターフェース：USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、USB 2.0×4、HDMI2.0／2.1、オーディオ出力（Optical S/PDIF）
- フォームファクタ：Mini-ITX