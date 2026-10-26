ASUSはポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」シリーズ向けに、AMD FSR Upscaling 4.1へ対応するプレビュー版GPUドライバの提供を開始した。ROG Xbox Ally、ROG Xbox Ally X、ROG Xbox Ally X20が対象となる。

ROG Xbox Allyが「FSR 4.1」機能にプレビュー対応。サイズ半分の専用INT8モデル導入で実現

FSR Upscaling 4.1は、AMDの機械学習ベースのゲーム向け技術群「FSR Redstone」に含まれるアップスケーリング技術。低解像度で描画した映像をニューラルネットワークで高解像度化することで、画質を維持しながら性能向上を図る。

ROG Xbox Ally XおよびX20では、従来のINT8モデルの半分未満のサイズに小型化した新モデルを採用。Ryzen AI Z2 Extremeを搭載するポータブルゲーミングPC向けに最適化しているという。

プレビュー版ドライバはArmoury Crate SEの「Update Center」から「Preview Updates」を開くことで導入可能。インストール後はAMD Software: Adrenalin EditionまたはCommand CenterからFSR Upscalingを有効化できる。また、FSR Upscaling 3.1以降に対応した従来ゲームでも、Command CenterからFSR Upscaling 4.1を有効化できる。ASUSによれば、これにより400本以上の対応ゲームでFSR Redstoneのアップスケーリングを利用できるとしている。

なお現時点ではプレビュー版のため、不具合や動作の不安定さが残る可能性がある。正式版に移行した後はArmoury Crate SEの「Official Updates」から自動的に提供される予定。