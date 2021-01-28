MSI、第11世代Intel Coreシリーズ向けZ590マザーボードを一挙に12製品発表

エムエスアイコンピュータージャパンは、デスクトップ向け第11世代Intel Coreプロセッサに正式対応するZ590チップセット搭載マザーボードを一挙に12製品発表した。エントリーモデルからハイエンドモデルまで、フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまでラインナップ。全モデルでPCIe4.0に対応し、USB 3.2 Gen2x2を搭載して高速なデータ通信に対応する。発売日や価格については未定で、順次製品ページの公開を予定している。
フラグシップモデル「MEG Z590 GODLIKE」
- E-ATXサイズ バックプレート装備
- 20+0+1フェーズの強力な電源回路
- リアI/Oパネル部にセミファンレス動作のVRM冷却用小型ファン
- カラー表示に対応するディスプレイ「Dynamic DashboardⅡ」
- オンボード10GbE有線LAN
- Thunderbolt 4×2
ハイエンドゲーミングモデル「MEG Z590 ACE」
- ATXサイズ バックプレート装備
- 「Mirrored Power Arrangement」構造の16フェーズ電源回路
- オンボード2.5GbE有線LAN+Wi-Fi 6E対応
- Thunderbolt 4×2
黒色で統一した質実剛健な「MEG Z590 UNIFY」「MEG Z590I UNIFY」
- ATXモデルとMini-ITXモデルをラインナップ
- ATXでは16+2+1フェーズ、Mini-ITXでは8+1+1フェーズの電源回路
- USB 3.2 Gen2x2 Type-C、Thunderbolt 4搭載
- オンボード2.5GbE有線LAN、Wi-Fi 6E
鮮やかなデザインのアッパーミドルクラス「MPG Z590 GAMING CARBON WIFI」「MPG Z590 GAMING FORCE」
- ATXサイズ 16+2+1フェーズの電源回路
- USB 3.2 Gen2x2 Type-C、オンボード2.5GbE有線LAN
- MSI伝統のカーボン調デザイン / ヒートシンクにLEDを備えた美しいオレンジカラー
- 冷却機構「Shield Frozr」を備えたM.2スロット×3
コスパを高めたアッパーミドルクラス「MPG Z590 GAMING EDGE WIFI」「MPG Z590 GAMING PLUS
- ATXサイズ 14フェーズの電源回路
- Intel 2.5GLANコントローラー、M.2 Shield Frozr、ARGBピンヘッダ搭載
- 一体型I/Oパネル
- 大型ヒートシンクや強力な電源回路などバランスを重視した設計
安定性を高めたエントリークラス「MAG Z590 TOMAHAWK WIFI」「MAG Z590 TORPEDO」
- ATXサイズ 14+1フェーズの強力な電源回路で高い安定性を実現
- TOMAHAWKではIntel 2.5G LAN + Wi-Fi6E / TORPEDOではIntel 2.5G LAN + 1G LAN対応のデュアルLAN
- シンプルなデザインで高い安定性を備えたエントリークラス
オフィス向けの高コスパモデル「Z590 PRO WIFI」「Z590 A-PRO」
- ATXサイズ 12フェーズの電源回路
- M.2 Shield Frozr、Intel 2.5GLAN、Wi-Fi 6など充実したインタフェースを搭載
- シンプルな機能と高品質パーツの採用で、長時間後負荷が続いても安定動作