エムエスアイコンピュータージャパンは、デスクトップ向け第11世代Intel Coreプロセッサに正式対応するZ590チップセット搭載マザーボードを一挙に12製品発表した。エントリーモデルからハイエンドモデルまで、フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまでラインナップ。全モデルでPCIe4.0に対応し、USB 3.2 Gen2x2を搭載して高速なデータ通信に対応する。発売日や価格については未定で、順次製品ページの公開を予定している。

フラグシップモデル「MEG Z590 GODLIKE」

  • MSI、第11世代Intel Coreシリーズ向けZ590マザーボードを一挙に12製品発表

  • 「MEG Z590 GODLIKE」

  • E-ATXサイズ　バックプレート装備
  • 20+0+1フェーズの強力な電源回路
  • リアI/Oパネル部にセミファンレス動作のVRM冷却用小型ファン
  • カラー表示に対応するディスプレイ「Dynamic DashboardⅡ」
  • オンボード10GbE有線LAN
  • Thunderbolt 4×2

ハイエンドゲーミングモデル「MEG Z590 ACE」

  • 「MEG Z590 ACE」

  • ATXサイズ　バックプレート装備
  • 「Mirrored Power Arrangement」構造の16フェーズ電源回路
  • オンボード2.5GbE有線LAN+Wi-Fi 6E対応
  • Thunderbolt 4×2

黒色で統一した質実剛健な「MEG Z590 UNIFY」「MEG Z590I UNIFY」

  • 「MEG Z590I UNIFY」

  • 「MEG Z590I UNIFY」

  • ATXモデルとMini-ITXモデルをラインナップ
  • ATXでは16+2+1フェーズ、Mini-ITXでは8+1+1フェーズの電源回路
  • USB 3.2 Gen2x2 Type-C、Thunderbolt 4搭載
  • オンボード2.5GbE有線LAN、Wi-Fi 6E

鮮やかなデザインのアッパーミドルクラス「MPG Z590 GAMING CARBON WIFI」「MPG Z590 GAMING FORCE」

  • 「MPG Z590 GAMING CARBON WIFI」

  • 「MPG Z590 GAMING FORCE」

  • ATXサイズ 16+2+1フェーズの電源回路
  • USB 3.2 Gen2x2 Type-C、オンボード2.5GbE有線LAN
  • MSI伝統のカーボン調デザイン / ヒートシンクにLEDを備えた美しいオレンジカラー
  • 冷却機構「Shield Frozr」を備えたM.2スロット×3

コスパを高めたアッパーミドルクラス「MPG Z590 GAMING EDGE WIFI」「MPG Z590 GAMING PLUS

  • 「MPG Z590 GAMING EDGE WIFI」

  • 「MPG Z590 GAMING PLUS」

  • ATXサイズ　14フェーズの電源回路
  • Intel 2.5GLANコントローラー、M.2 Shield Frozr、ARGBピンヘッダ搭載
  • 一体型I/Oパネル
  • 大型ヒートシンクや強力な電源回路などバランスを重視した設計

安定性を高めたエントリークラス「MAG Z590 TOMAHAWK WIFI」「MAG Z590 TORPEDO」

  • 「MAG Z590 TOMAHAWK WIFI」

  • 「MAG Z590 TORPEDO」

  • ATXサイズ　14+1フェーズの強力な電源回路で高い安定性を実現
  • TOMAHAWKではIntel 2.5G LAN + Wi-Fi6E / TORPEDOではIntel 2.5G LAN + 1G LAN対応のデュアルLAN
  • シンプルなデザインで高い安定性を備えたエントリークラス

オフィス向けの高コスパモデル「Z590 PRO WIFI」「Z590 A-PRO」

  • 「Z590 PRO WIFI」

  • 「Z590 A-PRO」

  • ATXサイズ　12フェーズの電源回路
  • M.2 Shield Frozr、Intel 2.5GLAN、Wi-Fi 6など充実したインタフェースを搭載
  • シンプルな機能と高品質パーツの採用で、長時間後負荷が続いても安定動作