10月13日～16日にかけて、千葉市美浜区の幕張メッセにてデジタルイノベーションの総合展「CEATEC 2026」が開催された。27回目となる今回は、「Transformation -企業が、産業が、そして社会が変わる-」というテーマの下、4つの展示エリアに821社・団体が出展した。

そのうち今回が初出展となるJCOM株式会社（J:COM）のブースでは、同社が進める次世代無線通信規格「Wi-Fi 8」の実証実験の成果や、AIエージェントによる障害対応フローなどが紹介されていた。ここでは、関係者へのインタビューとともにその内容をレポートする。

J:COMがCEATECに初出展した背景とは？

J:COMは、中長期的な研究・技術開発を通じて顧客や地域社会の発展に貢献することを目的として今年（2026年）4月に「R&Dセンター」を設立。手始めとして、「ネットワーク運用の高度化」や「次世代無線通信規格Wi-Fi 8の実証実験」、「ロボティクスを活用した設備運用省人化」、「宅内環境下におけるミリ波センシングの実用性評価」など4つの研究・実証に取り組んでいる。

今回の出展は、その成果を公開することで同センターのプレゼンスを高めるのが狙い。R&Dセンター長の吉兼昇氏によれば、「まずは、J:COMにR&Dセンターがあり、『こんなことを研究・開発している』ということを知っていただきたいと思いました」とのこと。

ブースでは4つの取り組みのうち、「ネットワーク運用の高度化」と「次世代無線通信規格Wi-Fi 8の実証実験」を中心に展示が行われていた。

そのうち「ネットワーク運用の高度化」について吉兼氏は、「AIを活用してネットワークの運用をより楽に、より正確にするという方向性で研究開発を進めています」と説明。また、「Wi-Fi 8の実証実験」については「Wi-Fi 7以前との通信比較などを通して、混雑・電波干渉環境での通信品質がいかに向上するかを直感的に理解していただけると思います」と見どころを紹介した。

AIエージェントを活用したネットワーク運用の高度化の取り組みも紹介

ちなみに同センターでは、PoC（概念実証＝アイデアやコンセプトの実現可能性の検証）で終わらずに実装につなげる“実装志向”で研究開発を推進している。

ただし今回公開している成果については、現時点で実際にWi-Fi 8などを導入するか決定しているわけではなく、あくまでも今後のユーザーの体験価値向上に役立つかどうかを検証したもの。

「まず技術を見定めたうえで商用化に向けて取り組んでいく予定。Wi-Fi 8でサポートされる技術は9以降にも繋がるものなので、将来的な技術導入の検討にも役立ちます。今回の実証実験はそのための第一歩という位置づけ。ご興味のある企業さんとは、ぜひ一緒に取り組んでいきたいと思います」（吉兼氏）。

Wi-Fi 8実証実験の成果も紹介されていた

一軒家を借りて実環境でのWi-Fi 8の通信速度や応答速度を検証

J:COMブースの展示内容のうち「Wi-Fi 8実証実験」は、2028年頃の正式承認を目指して策定が進められているIEEE 802.11bn（通称：Wi-Fi 8）の通信速度や応答時間などを検証したもの。

Wi-Fi 8は現行のWi-Fi 7と最大帯域幅や最大通信速度は変わらないものの、混雑や電波干渉が発生する環境での通信品質や安定性を高めることに重点を置いた規格だ。近隣で電波利用があったり複数のデバイスが同時接続したりするような環境でも安定した通信が行えるとされる。

そこでR&DセンターではMediaTek社の協力を得て、Wi-Fi 8の進化点のうち、空いている周波数帯域を割り当てることで同時接続時の速度低下や遅延を抑える「DSO（Dynamic Sub-band Operation）」と、空いているサブチャンネルを利用して電波干渉下の速度低下や遅延を抑える「NPCA（Non-Primary Channel Access）」の効果を実環境において確認。

Wi-Fi 7との比較では、同時接続がある環境下で13％の通信速度向上と60％の応答時間短縮がみられ、電波干渉下では26％の速度向上と53％の応答時間短縮がみられたとのこと。

デモではWi-Fi 6E、Wi-Fi 7、Wi-Fi 8の通信速度の比較も紹介された

ブースでは実際に電波干渉下で1GBの動画ファイルをダウンロードした際の転送速度を比較するデモ映像も公開されていたが、Wi-Fi 8下ではWi-Fi 6Eの約半分、Wi-Fi 7の約7割の時間でダウンロードが完了しており、その効果は大きそうだ。

検証担当者に話を聞いたところ、「今回は一軒家を借りて、お客様に近い環境で実証実験を行いました。電波の状況を測りながら、できるだけ周辺に影響を及ぼさないように同時接続の端末や電波干渉などの環境を整えて実験をするのが難しかったところ」だったという。

なおWi-Fi 8については策定中の規格のため、「今回は導入される新機能・技術のうち、DSOとNPCAに限定して検証を行っています。今後標準化が進む中でより安定性を目指した機能が搭載される可能性がありますし、対応機器が増えることで機能も成熟していくと思われます。そういった動向を注視しながら、今後も将来を見据えた研究・実証を行なっていきたいです」とのことだ。

AIエージェントを活用したネットワーク運用の高度化に取り組む

J:COMブースでは、AIエージェントを活用することで現在人が行なっている監視業務の効率化を目指す「ネットワーク運用の高度化」の成果も展示されていた。

これは、複数のAIエージェントを連携しながら一連の障害対応を実施する仕組み（AIオーケストレーション基盤）を構築し、その業務適合性と実装現実性の検証を行うというもの。

障害が発生すると、まず監視システムが自動で検知。AIエージェントがネットワーク機器のステータスや過去の障害事例、機器マニュアルなどを確認してその原因を分析し、復旧手順を提案する。それを人が確認して問題がなければ復旧指示を出し、AIエージェントが復旧対応を行うという流れになっている。

AIエージェントが自動で診断してその結果と復旧案をSlackで通知

ブースでは、人が意図的に障害を発生させたあと、AIエージェントが自動で診断してその結果と復旧案をSlackで通知し、人が承認ボタンを押すとその通り実行するデモ映像も紹介されていた。

検証担当者によると「お客様の目にふれる部分や設定など、重要なところを変更する際は人の承認が必要としています。また社内に蓄積されたナレッジをもとにハルシネーションを防ぐ対策もとっています」とのこと。

現在は検証段階のため、人の承認が必要な部分の妥当性やAIの暴走を防ぐ仕組みなどは今後の課題ということだが、「検証を進めて将来的には実装を目指したいと考えています。ネットワークは、お客様に快適にサービスをご利用いただくための根幹のひとつ。今回の検証は、その障害復旧にかかる時間を短縮して、より丁寧に、より迅速に対応するということを考えた取り組みになります」と話してくれた。

研究で終わらせない、実サービスへの展開を見据えた技術開発

今回のCEATECでは展示ホール内に特設ステージが用意され、出展者によるピッチやセッションも行われていた。J:COMは「J:COM R&Dセンターが描く次世代ネットワークの未来」と題したプレゼンテーションを実施し、R&Dセンター設立の背景や活動方針などを紹介した。

それによると、同センターは「将来必要になる技術を先取りして事業やサービスに繋げていくため」2026年4月に設立。主な活動方針は、将来の暮らしやサービスに繋がる「近未来の価値創出」、調査や研究で終わらせず実際のサービス提供につなげる「実装志向」、その成果をもとにした「競争力と経営基盤強化」の3つとなっている。

特に大切にしているのが「技術を研究室の中だけで置いておかず、お客様に届ける価値へと変えること」。その考えをもとに、「自宅にいながらその場で体験しているような映像を楽しむことや、離れた場所でもより自然にコミュニケーションできること、センシングやAIを活用したインフラ運用など、安心・安全な暮らしや働き方の支援にも繋げていきたい」とした。

R&Dセンターでは、こうした未来像を実現するため、没入体験型メディアや通信、AI、デジタルツイン、ロボティクスなどの5つのテーマを掲げて研究開発に取り組んでいるとのこと。

2026年度は「AIを活用したネットワーク運用の高度化や次世代Wi-Fi 技術の研究開発・実証実験など、お客様の体験価値向上・運用高度化に繋がる4つの研究・実証に取り組んでおり、ブースではその成果をデモを交えながら詳しく紹介しています」とアピールした。