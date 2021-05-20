アユートは、AMD B550チップセットを搭載するBIOSTARのマザーボード「B550T-SILVER」「B550MX/E PRO」の取り扱いを発表した。価格はそれぞれ19,800円、12,320円で、両製品ともに5月21日から発売する。
いずれもAMD B550チップセットを搭載し、Ryzen 5000シリーズプロセッサなどに対応するソケットAM4マザーボード製品。高性能なMini-ITXモデルと性能を充実させたMicroATXモデルをラインナップしており、Mini-ITXモデル「B550T-SILVER」では豊富な映像出力端子や高速なインタフェースを利用可能。MicroATXモデルの「B550MX/E PRO」では堅牢な10フェーズVRMを備え、強力な電源供給をサポートするとしている。
B550T-SILVER
- チップセット：AMD B550
- 対応メモリ：DDR4-4933(OC)×2（最大64GB）
- 映像出力端子：HDMI 2.1×1、DisplayPort×1
- 拡張スロット：PCIe 4.0/3.0（x16）×1
- フォームファクタ：Mini-ITX
- 価格：19,800円
B550MX/E PRO
- チップセット：AMD B550
- 対応メモリ：DDR4-4933(OC)×2（最大128GB）
- 映像出力端子：HDMI 2.1×1、 DVI-D×1、D-Sub 15pin×1
- 拡張スロット：PCIe 4.0/3.0 x16 (x16動作)×1、PCIe 3.0 x16 (x4動作)×1、PCIe 3.0 x1 ×1
- フォームファクタ：MicroATX
- 価格：12,320円