ASUS JAPANは、第11世代Intel Coreプロセッサに対応するマザーボード7製品を発表した。4月30日から順次発売を予定。5月9日まで開催しているレビューキャンペーンの対象製品にも加えられ、条件を満たして応募するとオリジナルデザインの折りたたみ傘を入手できる。
ROG Maximus XIII Extreme Glacial
- 対応メモリ：DDR4-5333×4（最大128GB）
- 画面出力端子：HDMI 2.0×1、 Thunderbolt™ 4 (USB-C)×2
- 拡張スロット：PCIe 4.0 x16×2、 PCIe 3.0 x4×1
- ストレージスロット：M.2×5 (ROG DIMM.2カード使用)、 SATA 6Gb/s×6
- 無線インタフェース：Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、 Bluetooth 5.2
- 有線LAN：10GBASE-T×1、 2.5GBASE-T×1
- USB（外部/内部）：Thunderbolt™ 4×2 (2/0) 、 USB 3.2 Gen 2x2×1 (0/1)、 USB 3.2 Gen 2×9 (8/1)、 USB 3.2 Gen 1×4 (0/4)、 USB 2.0×4 (0/4)
- フォームファクタ：Extended-ATX（305mm×277mm）
- 希望小売価格：179,850円
Z590 WIFI GUNDAM EDITION
- 対応メモリ：DDR4-5133×4（最大128GB）
- 画面出力端子：HDMI 2.0×1、 DisplayPort 1.4×1
- 拡張スロット：PCIe 4.0 x16×1、 PCIe 3.0 x16×1、 PCIe 3.0 x1×2
- ストレージスロット：M.2×3、 SATA 6Gb/s×6
- 無線インタフェース：Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、 Bluetooth 5.0
- 有線LAN：2.5GBASE-T×1
- USB（外部/内部）：USB 3.2 Gen 2x2×1 (1/0)、 USB 3.2 Gen 2×2 (2/0)、 USB 3.2 Gen 1×5 (2/3)、 USB 2.0×6 (2/4)
- フォームファクタ：ATX
- 希望小売価格：36,850円
ROG MAXIMUS XIII APEX
- 対応メモリ：DDR4-5333×2（最大64GB）
- 画面出力端子：なし
- 拡張スロット：PCIe 4.0 x16×2、 PCIe 3.0 x4×1
- ストレージスロット：M.2×4(ROG DIMM.2カード使用)、 SATA 6Gb/s×8
- 無線インタフェース：Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、 Bluetooth 5.2
- 有線LAN：2.5GBASE-T×1
- USB（外部/内部）：USB 3.2 Gen 2x2×2 (1/1)、 USB 3.2 Gen 2×5 (5/0)、 USB 3.2 Gen 1×6 (4/2)、 USB 2.0×6 (0/6)
- フォームファクタ：ATX
- 希望小売価格：64,350円
TUF GAMING H570-PRO
- 対応メモリ：DDR4-5000×4（最大128GB）
- 画面出力端子：HDMI 2.0×1、 DisplayPort 1.4×1
- 拡張スロット：PCIe 4.0 x16×1、 PCIe 3.0 x16×1、 PCIe 3.0 x1×3
- ストレージスロット：M.2×3、 SATA 6Gb/s×6
- 無線インタフェース：なし
- 有線LAN： 2.5GBASE-T×1
- USB（外部/内部）：USB 3.2 Gen 2x2×1 (1/0)、 USB 3.2 Gen 2×2 (2/0)、 USB 3.2 Gen 1×4 (1/3)、 USB 2.0×8 (4/4)
- フォームファクタ：ATX
- 希望小売価格：22,000円
PRIME H570-PLUS
- 対応メモリ：DDR4-4600×4
- 画面出力端子：HDMI 2.0×1、 DisplayPort 1.4×1
- 拡張スロット：PCIe 4.0 x16×1、 PCIe 3.0 x16×1、 PCIe 3.0 x1×3
- ストレージスロット：M.2×2、 SATA 6Gb/s×6
- 無線インタフェース：なし
- 有線LAN：1000BASE-T×1
- USB（外部/内部）：USB 3.2 Gen 2×3 (3/0)、 USB 3.2 Gen 1×4 (0/4)、 USB 2.0×8 (4/4)
- フォームファクタ：ATX
- 希望小売価格：18,150円
PRIME B560-PLUS
- 対応メモリ：DDR4-4600×4（最大128GB）
- 画面出力端子：HDMI 2.0×1、 DisplayPort 1.4×1、 D-Sub 15ピン×1
- 拡張スロット：PCIe 4.0 x16×1、 PCIe 3.0 x16×1、 PCIe 3.0 x1×2
- ストレージスロット：M.2×2、 SATA 6Gb/s×6
- 無線インタフェース：なし
- 有線LAN：1000BASE-T×1
- USB（外部/内部）：USB 3.2 Gen 2×2 (2/0)、 USB 3.2 Gen 1×3 (1/2)、 USB 2.0×8 (4/4)
- フォームファクタ：ATX
- 希望小売価格：17,050円
PRIME H510M-A
- 対応メモリ：DDR4-3200×2（最大64GB）
- 画面出力端子：HDMI 2.0×1、 DisplayPort 1.4×1、 D-Sub 15ピン×1
- 拡張スロット：PCIe 4.0 x16×1、 PCIe 3.0 x1×2
- ストレージスロット：M.2×1、 SATA 6Gb/s×4
- 無線インタフェース：なし
- 有線LAN：1000BASE-T×1
- USB（外部/内部）：USB 3.2 Gen 1×4 (2/2)、 USB 2.0×8 (4/4)
- フォームファクタ：microATX
- 希望小売価格：12,100円