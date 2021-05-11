NECパーソナルコンピュータは5月11日、リモートワークに適したモバイルPC「LAVIE Direct PM(X)」の新モデルを発表した。同日から直販サイト「NECダイレクト」で販売開始する。価格は189,000円前後から。

LAVIE Direct PM(X)。キーボードは防滴構造を採用

LAVIE Direct PM(X)は、長時間のバッテリ駆動が可能な13.3型モバイルPCシリーズ。新たにアスペクト比16：10の液晶を採用し、これまでの16：9から画面を縦方向に広げたほか、76cm落下や150kgf面加圧試験をクリアし耐久性を高めた。またWi-Fi 6や顔認証の標準搭載など、在宅時の作業効率を高める機能を備えたとする。

本体天板

主なインタフェースはThunderbolt 4/USB Type-C×2、USB 3.0 Type A×2、HDMIなど。オプションでLTEモデルも選択できる。

LAVIE Direct PMの主な仕様