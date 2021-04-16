Razerは、ゲーミングマウス「Razer DeathAdder V2」「Razer DeathAdder V2 Pro」「Razer DeathAdder V2 Pro チャージングドックバンドル」、ゲーミングキーボード「Razer BlackWidow V3」、ゲーミングヘッドセット「Razer Kraken for Console」「Razer Kraken X」の販売価格を改定した。
「Razer DeathAdder V2」はRazer Focus+オプティカルセンサー（20,000 DPI）を搭載する有線ゲーミングマウス。82gの軽量設計で、プログラム可能な8個のボタンを搭載する。改定後の価格は7,280円。
「Razer DeathAdder V2 Pro」は、「Razer HyperSpeed Wireless」による無線接続マウス。「DeathAdder V2」と同様に、Razer Focus+オプティカルセンサー（20,000 DPI）を採用する。改定後の価格は12,280円。
「Razer DeathAdder V2 Pro チャージングドックバンドル」は、「Razer DeathAdder V2 Pro」に充電ドック「Mouse Dock Chromaチャージングドック」がセットになったモデル。改定後の価格は14,980円。
「Razer BlackWidow V3」は、グリーンとイエローのメカニカルスイッチからキータイプを選択できるキーボード。日本語配列と英語配列を用意する。エルゴノミック リスト レストが付属。改定後の価格は14,280円。
「Razer Kraken for Console」は、カスタムチューンされた50mmドライバーを採用するヘッドセット。格納式単一指向性マイクを搭載する。改定後の価格は7,980円。
「Razer Kraken X」は、7.1サラウンドサウンドに対応する40mmドライバー搭載のヘッドセット。Mercury Whiteとfor Consoleもそれぞれ改定後の価格は5,980円。