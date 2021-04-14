ウエスタンデジタルは、外付けSSD製品4機種に4TBモデルを追加して発売した。価格はいずれもオープンプライスで、4月下旬から順次発売する。
今回4TBモデルが追加されたのは、鍛造アルミニウムシャーシを採用する「サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSD」、最大2mの落下に耐える「サンディスク エクストリームポータブルSSD」、各種ゲーム機に対応する「WD_BLACK P50ゲームドライブSSD」、本体カラーをグレー・ブルー・レッド・ゴールド・シルバーの5色用意する「WD My Passport SSD」の4製品。
サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSD
- 最大読み込み速度：2,000MB/s
- 最大書き込み速度：2,000MB/s
- インタフェース：USB 3.2 Gen 2x2
サンディスク エクストリームポータブルSSD
- 最大読み込み速度：1,050MB/s
- 最大書き込み速度：1,000MB/s
- インタフェース：USB 3.2
WD_BLACK P50ゲームドライブSSD
- 最大読み込み速度：2,000MB/s
- 最大書き込み速度：NA
- インタフェース：USB 3.2 Gen 2x2
WD My Passport SSD
- 最大読み込み速度：1,050MB/s
- 最大書き込み速度：1,000MB/s
- インタフェース：USB 3.2