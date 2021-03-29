オジマル貿易は、クリエイター向けに設計された左手デバイス「TourBox」の最新モデルとなる「TourBox NEO」の一般発売を開始した。2021年3月29日現在、公式Webストアでは決済画面でクーポンコード「SENOFF」を入力すると、1,000円オフで購入できる。
画像編集や動画編集の効率化を行うために用いるPCソフトコントローラー。ダイアルやノブなどの回転パーツと十字キー、ボタンを複数搭載しており、画像編集・動画編集ソフトの操作コマンドを対応させることで、操作をすばやく行える。
新バージョンのTourBox NEOと旧モデルの主な違いは、ノブとダイアルの中心部がボタン化されたこと。旧モデルでは別途マウスを使用してクリックする必要があったが、ボタンの機能を備えたため、TourBox NEO上で操作が完結できるようになった。
無料の設定ソフト「TourBoxコンソール」（Windows／Mac対応）を付属。ユーザーが任意のアプリケーションのプリセットを自由に作ることができる。現在、設定は51パターンまで、最大30種類のソフトの同時使用に対応。ソフトを切り替えると設定も自動で切り替わる（※プリセットのオートスウィッチをONにした場合）。
TourBox NEOが対応するソフトウェアは以下の通り。
グラフィック画像、組版、インタラクティブ、フォントデザイン
Photoshop／Lightroom Classic／Affinity Photo／Capture One／Illustrator／CoreIDRAW／Gimp／Affinity Designer／Capture NX／DxOPhotolab／Luminar 4／InDesign／Affinity Publisher／Sketch／Figma／Robofont
ビデオクリップ
Final Cut Pro／Premiere Pro／After Effects／Davinci Resolve／Nuke／Hitfilm／PowetDirector／Edius／FilmoraPro／VEGAS Pro／ScreenFlow／Pinnacle Studio
ペインティング
CLIP STUDIO PAINT／Sai／MediBang Paint Pro／Painter／Krita／Corel Painter／Rebelle／TVpaint／SketchBook
三次元3D、2Dアニメーション
Blender／SketchUp／Solidworks／Inventor／KeyShot／Twinmotion／Rhino／Maya／Fusion 360／Unity／3ds Max／CINEMA 4D／ZBrush／Houdini／Substance Painter／Onshape／Chief Architect Premier X12／Toon Boom Harmony
オーディオ
Ableton Live／REAPER／Studio One／Pro Tools／Logic Pro X／Cubase 10／BITWIG STUDIO／FL Studio／Wwise／QLab／GarageBand