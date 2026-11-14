INNOCN、27型量子ドットOLED/240Hzゲーミングモニターを国内発売。5万円台で

INNOCNは11月12日、27型QD-OLEDゲーミングモニター「2780S」を国内発売した。WQHD（2,560×1,440ドット）解像度と240Hzのリフレッシュレートに対応し、価格は57,990円。11月23日までは発売記念価格の52,990円で販売する。

2780Sは、量子ドットと有機ELを組み合わせたQD-OLEDパネルを採用するゲーミングモニター。画素単位で発光を制御できるため、液晶パネルと異なりバックライトを必要とせず高いコントラストと応答速度を実現する。応答速度は0.03ms（GTG）、コントラスト比は150万:1で、DisplayHDR True Black 400認証を取得している。

色域はDCI-P3の99%、Adobe RGBの98%をカバーし、10bit表示に対応。出荷時キャリブレーションによってΔE＜2の色精度をうたうなど、ゲームだけでなく写真・動画編集などの用途も想定する。映像入力はHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を備え、AMD FreeSyncにも対応する。3W×2のステレオスピーカーを内蔵し、スタンドは最大150mmの高さ調整、チルト、スイベル、ピボットに対応。白色の筐体を採用している。

Amazon.co.jpで販売しており、発売記念価格の適用にはクーポンコード「8M8KDUDV」の利用が必要となる。キャンペーン期間は11月23日まで。