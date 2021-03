スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』でゲーム内イベント「夜更けのサヴァラン」を開催中。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』ではイベント「夜更けのサヴァラン」を開催中。本イベントには累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【酒の香り】洲崎 遵」、★2メンバー「【夜の装い】曙 涼」を仲間にすることができる。

イベント期間中にセッションをプレイすることで、イベントポイントや交換用アイテムを獲得することができ、集めたイベントポイントに応じた報酬や、交換用アイテムを消費して、交換所で様々なアイテムを獲得することができる。

また、イベントに合わせ、「夜更けのサヴァランスカウト」を開催中。本スカウトでは、★4メンバー「【バーテンダー】界川深幸」と「【仕事終わり】楠 大門」、★3メンバー「【似合う酒】里塚賢汰を仲間にすることができる。

そして現在、「夜更けのサヴァランログインボーナス」を実施中。本ログインボーナスでは、7日目までで最大300個の「ナビストーン」を獲得できるほか、「ブーストドリンク」や「練習ブック」を手に入れることができる。

さらにバンド『風神RIZING!』のオリジナル楽曲「夢見るBoy守るため」が新たに登場。あわせて『風神RIZING!』の楽曲クエスト「それがアニキ!」が追加。本楽曲クエストをクリアすることで、本楽曲に関連するメンバー「早坂絋平」を中心とした特別なストーリーを解放することができる。

そのほか、イベント開始に合わせ、GYROAXIAによるカバー楽曲、「CORE PRIDE」を追加。3月27日14:59まで先行プレイ可能となっている。

