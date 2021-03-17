ユニットコムが展開するPCショップ「パソコン工房」は、3月17日の午前10時から、デスクトップ向けの第11世代Intel Coreプロセッサ（開発コードネーム：Rocket Lake-S）を搭載したBTO対応デスクトップPC各種と、CPU単品の予約受け付けを開始する。出荷は2021年3月30日22時以降の予定。

予約の受け付けを開始するデスクトップPCは、iiyama PCブランドの各シリーズ。概要は以下の通り。

スタンダードシリーズ「STYLE∞」

製品名：STYLE-R059-114-UHX

標準構成価格（税込）：93,478円

OS：Windows 10 Home 64bit DSP版

CPU：Intel Core i5-11400

チップセット：Intel Z590

メモリ：16GB（DDR4-3200 DIMM 8GB×2）

ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD

光学ドライブ：DVDスーパーマルチ

グラフィックス：Intel UHD Graphics 730（CPU内蔵）

電源：500W 80PLUS BRONZE認証 ATX

ゲーミングシリーズ「LEVEL∞」

製品名：LEVEL-G059-LC117K-TAX

標準構成価格（税込）：248,578円

OS：Windows 10 Home 64bit DSP版

CPU：Intel Core i7-11700K

チップセット：Intel Z590

メモリ：16GB（DDR4-3200 DIMM 8GB×2）

ストレージ：1TB M.2 NVMe SSD

光学ドライブ：DVDスーパーマルチ

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6

電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX

クリエイター向けシリーズ「SENSE∞」

製品名：SENSE-F059-LC119K-QJX

標準構成価格（税込）：296,978円

OS：Windows 10 Home 64bit DSP版

CPU：Intel Core i9-11900K

チップセット：Intel Z590

メモリ：32GB（DDR4-3200 DIMM 16GB×2）

ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD

光学ドライブ：DVDスーパーマルチ

グラフィックス：NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6

電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX

ビジネス向けシリーズ「SOLUTION∞」