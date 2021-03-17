ユニットコムが展開するPCショップ「パソコン工房」は、3月17日の午前10時から、デスクトップ向けの第11世代Intel Coreプロセッサ（開発コードネーム：Rocket Lake-S）を搭載したBTO対応デスクトップPC各種と、CPU単品の予約受け付けを開始する。出荷は2021年3月30日22時以降の予定。

予約の受け付けを開始するデスクトップPCは、iiyama PCブランドの各シリーズ。概要は以下の通り。

スタンダードシリーズ「STYLE∞」

  • STYLE-R059-114-UHX（ディスプレイはオプション）

  • 製品名：STYLE-R059-114-UHX
  • 標準構成価格（税込）：93,478円
  • OS：Windows 10 Home 64bit DSP版
  • CPU：Intel Core i5-11400
  • チップセット：Intel Z590
  • メモリ：16GB（DDR4-3200 DIMM 8GB×2）
  • ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
  • 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 730（CPU内蔵）
  • 電源：500W 80PLUS BRONZE認証 ATX

ゲーミングシリーズ「LEVEL∞」

  • LEVEL-G059-LC117K-TAX（ディスプレイはオプション）

  • 製品名：LEVEL-G059-LC117K-TAX
  • 標準構成価格（税込）：248,578円
  • OS：Windows 10 Home 64bit DSP版
  • CPU：Intel Core i7-11700K
  • チップセット：Intel Z590
  • メモリ：16GB（DDR4-3200 DIMM 8GB×2）
  • ストレージ：1TB M.2 NVMe SSD
  • 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6
  • 電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX

クリエイター向けシリーズ「SENSE∞」

  • SENSE-F059-LC119K-QJX（ディスプレイはオプション）

  • 製品名：SENSE-F059-LC119K-QJX
  • 標準構成価格（税込）：296,978円
  • OS：Windows 10 Home 64bit DSP版
  • CPU：Intel Core i9-11900K
  • チップセット：Intel Z590
  • メモリ：32GB（DDR4-3200 DIMM 16GB×2）
  • ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
  • 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
  • グラフィックス：NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6
  • 電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX

ビジネス向けシリーズ「SOLUTION∞」

  • SOLUTION-T059-114-UHX（ディスプレイはオプション）

  • 製品名：SOLUTION-T059-114-UHX
  • 標準構成価格（税込）：92,378円
  • OS：Windows 10 Home 64bit DSP版
  • CPU：Intel Core i5-11400
  • チップセット：Intel Z590
  • メモリ：16GB（DDR4-3200 DIMM 8GB×2）
  • ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
  • 光学ドライブ：なし
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 730（CPU内蔵）
  • 電源：500W 80PLUS BRONZE認証 ATX