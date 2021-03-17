ユニットコムが展開するPCショップ「パソコン工房」は、3月17日の午前10時から、デスクトップ向けの第11世代Intel Coreプロセッサ（開発コードネーム：Rocket Lake-S）を搭載したBTO対応デスクトップPC各種と、CPU単品の予約受け付けを開始する。出荷は2021年3月30日22時以降の予定。
予約の受け付けを開始するデスクトップPCは、iiyama PCブランドの各シリーズ。概要は以下の通り。
スタンダードシリーズ「STYLE∞」
- 製品名：STYLE-R059-114-UHX
- 標準構成価格（税込）：93,478円
- OS：Windows 10 Home 64bit DSP版
- CPU：Intel Core i5-11400
- チップセット：Intel Z590
- メモリ：16GB（DDR4-3200 DIMM 8GB×2）
- ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 730（CPU内蔵）
- 電源：500W 80PLUS BRONZE認証 ATX
ゲーミングシリーズ「LEVEL∞」
- 製品名：LEVEL-G059-LC117K-TAX
- 標準構成価格（税込）：248,578円
- OS：Windows 10 Home 64bit DSP版
- CPU：Intel Core i7-11700K
- チップセット：Intel Z590
- メモリ：16GB（DDR4-3200 DIMM 8GB×2）
- ストレージ：1TB M.2 NVMe SSD
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6
- 電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX
クリエイター向けシリーズ「SENSE∞」
- 製品名：SENSE-F059-LC119K-QJX
- 標準構成価格（税込）：296,978円
- OS：Windows 10 Home 64bit DSP版
- CPU：Intel Core i9-11900K
- チップセット：Intel Z590
- メモリ：32GB（DDR4-3200 DIMM 16GB×2）
- ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- グラフィックス：NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6
- 電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX
ビジネス向けシリーズ「SOLUTION∞」
- 製品名：SOLUTION-T059-114-UHX
- 標準構成価格（税込）：92,378円
- OS：Windows 10 Home 64bit DSP版
- CPU：Intel Core i5-11400
- チップセット：Intel Z590
- メモリ：16GB（DDR4-3200 DIMM 8GB×2）
- ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
- 光学ドライブ：なし
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 730（CPU内蔵）
- 電源：500W 80PLUS BRONZE認証 ATX