ゲーミングPCブランド「GALLERIA」は、ライアットゲームズ主催のeスポーツ大会「2021 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan」に協賛している。今回、大会の開催を記念し「2021 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan 大会協賛モデル」を発売した。販売期間は2021年2月19日から3月31日23時59分まで。
「VALORANT CHAMPIONS TOUR」は、タクティカルFPS『VALORANT』を採用するeスポーツイベント。「Challengers」「Masters」「Champions」の3つの大会で構成される。そのうちの「Challengers」は、地域ごとに行われる誰でも出場可能なオープン大会だ。
「GALLERIA RM5C-G60S 2021 VALORANT CHAMPIONS TOUR - Challengers Japan大会協賛モデル」は、Intel Core i5-10400とNVIDIA GeForce GTX 1660 Superを搭載するゲーミングPC。標準構成時の価格は119,980円（税別）。『VALORANT』を快適にプレイできるスペック構成になっているという。
さらに、大会公式配信にて、GALLERIAをお得に購入できるクーポンコードを配布予定。クーポンは、大会協賛モデルはもちろん、ほかのGALLERIAでも利用可能だ。利用可能期間は2021年2月24日0時から2021年3月31日23時59分まで。値引額は税込1,000円。コラボモデル含む、「GALLERIA」デスクトップパソコン、ノートパソコンが対象。
そのほか、大会協賛モデルの主な仕様は、OSがWindows 10 Home 64ビット、メモリが16GB DDR4 SDRAM（PC4-21300/8GBx2/2チャネル）、ストレージが512GB NVMe SSD、インターフェース類がUSB 3.2 Gen1 Type-A×6、USB 2.0×2など。本体サイズはW220×D440×H425mm、重さは約14kg。