スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』(ダブエス)がバンドストーリー新章を公開した。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

今回、『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』が3つのバンドストーリー新章を公開。函館の大学生バンド・Argonavis(アルゴナビス)、実力主義の絶対王者・GYROAXIA(ジャイロアクシア)、長崎の元気印スカバンド・風神RIZING!(フウジンライジング!)の3バンドのストーリーが公開され、それを記念して楽曲を解放できるチケットやナビストーンなどがもらえるキャンペーンとミッションを開催した。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.