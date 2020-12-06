Insta360 Japanは12月4日、合体式アクションカム「Insta360 ONE R」やハローキティとコラボした超小型アクションカム「Insta360 GO 特別版 ハローキティセット」などの現行製品がお得な価格で購入できるクリスマスセールキャンぺーンを実施する。開催期間は12月7日23時から12月20日24時（日本時間）まで。
キャンペーン対象の製品とキャンペーン価格は以下の通り。今年1月発売の「Insta360 ONE R」の各エディションが15％引きで提供されるほか、「Insta360 GO 特別版 ハローキティセット」が20％引きの20,960円（以下、税込）になる。
- Insta360 ONE R 通常版: 59,400円→50,490円（15％割引き）
- Insta360 ONE R 1インチ版 通常版: 68,200円→57,970円（15％割引き）
- Insta360 ONE R 360度版 通常版: 55,000円→46,750円（15％割引き）
- Insta360 ONE R 4K版 通常版: 39,600円→33,660円（15％割引き）
- Insta360 ONE R エキスパート版 通常版: 94,600円→77,690円（15％割引き）
- Insta360 ONE R トリオ版 通常版: 99,000円→82,790円（15％割引き）
- Insta360 ONE R ドローン版: 68,200円→57,970円（15％割引き）
- Insta360 GO ハローキティ特別版: 26,200円→20,960円（20％割引き）
- Insta360 Pro 2 スタンダード: 680,000円→612,000円（10％割引き）