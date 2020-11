Insta360は11月4日、同社のスティック型360度カメラ「Insta360 ONE X2」のコラボレーションモデル「NARUTO–ナルト– 疾風伝」を発表した。主人公の「うずまきナルト」をモチーフにした「Insta360 ONE X2 NARUTO 特別版」と、ナルトのライバル「うちはサスケ」がモチーフの「Insta360 ONE X2 SASUKE 特別版」の2機種を用意する。価格はいずれも57,200円(税込)。

人気マンガ「NARUTO」とコラボレーションした360度カメラ「Insta360 ONE X2」が登場。うずまきナルトモデルとうちはサスケモデルの2種類を用意

Insta360 ONE X2 NARUTO 特別版は、2014年まで週刊少年ジャンプで連載した岸本斉史原作の忍者バトルアクション「NARUTO-ナルト」のアニメ版二部「NARUTO- 疾風伝」とのコラボモデル。主人公の「うずまきナルト」がモチーフで、九喇嘛リンクモード・必殺忍術である螺旋丸を想起させるデザインを施している。

うずまきナルトモデル「Insta360 ONE X2 NARUTO 特別版」

Insta360 ONE X2 SASUKE 特別版は、ナルトのライバル「うちはサスケ」がモチーフのモデル。本体デザインは、うちはの家紋と写輪眼 / 輪廻眼を想起させるものとなっている。機能面は共通。

うちはサスケモデル「Insta360 ONE X2 SASUKE 特別版」

Insta360 ONE X2は、5.7Kの360度動画撮影が可能なスティック型カメラ。ポケットサイズの本体に強力な手ブレ補正機能を備え、IPX8防水やAIによる編集機能など、多数の機能を搭載する。Insta360 ONE X2の詳細は新たに水中撮影に対応、AI編集機能を強化した360度カメラ「Insta360 ONE X2」」を参照いただきたい。