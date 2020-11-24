キヤノンマーケティングジャパンは11月24日、ミラーレスカメラ「EOS M6 Mark II」などを対象としたキャッシュバックキャンペーン「冬の撮っておきキャンペーン」を発表した。APS-Cミラーレス「EOS M6 Mark II」「EOS M200」、EF-Mレンズ、レンズ一体型高画質コンパクト「PowerShot G」シリーズなどを対象にしたキャッシュバックキャンペーン。期間中に対象商品を購入して応募した人に、最大25,000円分のVisaギフトカードをキャッシュバックする。11月27日より開始する。
対象機種とキャッシュバック額は以下の通り。対象購入期間は、2020年11月27日～2021年1月21日まで。応募締切は2021年1月29日（当日消印有効）。
|購入機種
|キャッシュバック
|EOS M6 Mark II ボディー
|5,000円
|EOS M6 Mark II EF-M18-150 IS STM レンズキット
|10,000円
|EOS M6 Mark II EF-M18-150 IS STM レンズ EVF キット
|10,000円
|EOS M6 Mark II ダブルズームキット
|20,000円
|EOS M6 Mark II ダブルズーム EVF キット
|25,000円
|EOS M200 ボディー
|2,000円
|EOS M200 EF-M15-45 IS STM レンズキット
|5,000円
|EOS M200 ダブルレンズキット
|10,000円
|EOS M200 ダブルズームキット
|13,000円
|EOS M200 リミテッドゴールドキット
|5,000円
|EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
|3,000円
|EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM
|3,000円
|EF-M22mm F2 STM
|3,000円
|EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM
|3,000円
|EF-M32mm F1.4 STM
|3,000円
|EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM
|3,000円
|PowerShot G5 X Mark II
|10,000円
|PowerShot G7 X Mark III
|5,000円
|PowerShot G7 X Mark II
|5,000円
|PowerShot G9 X Mark II
|3,000円