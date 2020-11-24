キヤノンマーケティングジャパンは11月24日、ミラーレスカメラ「EOS M6 Mark II」などを対象としたキャッシュバックキャンペーン「冬の撮っておきキャンペーン」を発表した。APS-Cミラーレス「EOS M6 Mark II」「EOS M200」、EF-Mレンズ、レンズ一体型高画質コンパクト「PowerShot G」シリーズなどを対象にしたキャッシュバックキャンペーン。期間中に対象商品を購入して応募した人に、最大25,000円分のVisaギフトカードをキャッシュバックする。11月27日より開始する。

  • APS-Cミラーレスや高画質コンパクトデジカメを対象としたキャッシュバックキャンペーン「冬の撮っておきキャンペーン」が始まる

対象機種とキャッシュバック額は以下の通り。対象購入期間は、2020年11月27日～2021年1月21日まで。応募締切は2021年1月29日（当日消印有効）。

  • 2019年9月に発売したAPS-Cミラーレス「EOS M6 Mark II」

購入機種 キャッシュバック
EOS M6 Mark II ボディー 5,000円
EOS M6 Mark II EF-M18-150 IS STM レンズキット 10,000円
EOS M6 Mark II EF-M18-150 IS STM レンズ EVF キット 10,000円
EOS M6 Mark II ダブルズームキット 20,000円
EOS M6 Mark II ダブルズーム EVF キット 25,000円
EOS M200 ボディー 2,000円
EOS M200 EF-M15-45 IS STM レンズキット 5,000円
EOS M200 ダブルレンズキット 10,000円
EOS M200 ダブルズームキット 13,000円
EOS M200 リミテッドゴールドキット 5,000円
EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM 3,000円
EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM 3,000円
EF-M22mm F2 STM 3,000円
EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM 3,000円
EF-M32mm F1.4 STM 3,000円
EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM 3,000円
PowerShot G5 X Mark II 10,000円
PowerShot G7 X Mark III 5,000円
PowerShot G7 X Mark II 5,000円
PowerShot G9 X Mark II 3,000円