シグマが、10月24日にシグマ本社（川崎市麻生区）で「Sigmaファンイベント」を開催すると発表した。シグマ製品を愛用するシグマファンを対象にしたイベントで、シグマ製品のタッチ＆トライなど、シグマ製品をじっくり体感できる場を用意する。シグマの開発陣と交流できる時間も用意し、シグマ製品に対する感想や意見を直接寄せることも可能。通常、シグマ本社に入ることはできないので、ファンにとっては貴重な機会となりそうだ。

開催日時は10月24日(土)13:00～18:00で、受付後は自由なタイミングで退場できる。参加は無料で、抽選で200名のみ参加できる。参加希望者は、SigmaファンイベントのWebフォームから申し込む必要がある。申し込みの締め切りは10月9日17時。

シグマ本社で実施するファンイベント。対象はシグマ製のカメラや交換レンズのユーザーで、申し込み時に所有するシグマ製品を入力する必要がある。

ファンイベントのおもな内容は以下の通り。軽食や飲み物も用意する。シグマの山木和人社長が参加するかは不明。

オープニングプレゼンテーション(13:30スタート)

製品タッチ＆トライ（撮影体験）

開発スタッフとのトーク・交流タイム

歴代製品の展示

シグマ本社の住所は神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目8番15号で、最寄り駅は小田急多摩線の黒川駅。自家用車での来場はできない。