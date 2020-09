メディアミックスプロジェクト『D4DJ』よりユニットPeaky P-keyのオリジナル楽曲「Wish You Luck」のMVが公開された。

今回、Happy Around! 「Happy Music♪」、Photon Maiden「A lot of life」に続くミュージックビデオ第三弾となる、Peaky P-keyオリジナル楽曲「Wish You Luck」のミュージックビデオが公開された。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.