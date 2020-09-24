日本エイサーは9月24日、法人・文教市場向けとなる15.6型Chromebook「CB315-3H-A14N/E」を発表した。10月上旬に発売する。価格はオープン。
Chrome OSを搭載する15.6型Chromebook。画面解像度は1,366×768ドットで、映り込み抑える非光沢（ノングレア）仕様。バッテリ駆動時間が最大12.5時間と長いため、持ち出して使うのにも向いている。キーボードはテンキー付き（英語配列）で、HD Webカメラも内蔵。
主な仕様は、CPUがIntel Celeron N4020（1.1GHz）、メモリがLPDDR4-3,733MHz 4GB、ストレージが32GB eMMC、グラフィックスがIntel UHD Graphics 600（CPU内蔵）。OSはChrome OS。
通信機能はIEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースはUSB 3.1 Type-C Gen1×2、USB 3.0×2、microSDメモリーカードリーダーなど。バッテリ駆動時間は約12.5時間。本体サイズは約W366.35×D250.5×H20.3mm、重さは1.63kg。