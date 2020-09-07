ASUS JAPANは9月7日、左右狭額ベゼルを採用したスリム14型ノートPC「ExpertBook P2451FA」を発表した。同日から直販サイト「ASUS Store」で販売開始する。価格は税別87,000円。
厚みが19.9mmとスリムな14型ノートPC。薄型ながら、USB 3.1 Gen2 Type-CやD-Sub、HDMI、有線LANなど幅広いポートを搭載する。本体は米国国防総省が定める軍事規格のMIL規格（MIL-STD-810G）に準拠したテストをクリア。高温や低温、衝撃などに強い設計となっている。
また、Windows Hello に対応した指紋認証センサーの搭載や、約17時間以上の長時間バッテリー駆動も特徴だ。
ExpertBook P2451FAの主な仕様
- OS：Windows 10 Pro 64bit
- CPU：Intel Core i5-10210U
- メモリ：8GB
- ストレージ：512GB SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics
- 光学ドライブ：―
- ディスプレイ：14.0型ワイド液晶（1,920×1,080ドット、ノングレア）
- 通信：Wi-Fi 5（IEEE802.11a / b / g / n / ac）、Bluetooth 5.0、ギガビット準拠の有線LAN
- インタフェース：
- サイズ：W325.3×D232.9×H19.9mm
- 重さ：約1.5kg
- バッテリー駆動時間：約17.2時間