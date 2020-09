スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』とTVアニメ『転生したらスライムだった件』のコラボを記念して、特別コラボ生放送ラジオの配信が決定した。

特別コラボ生放送ラジオ

●『ロストディケイド』『転生したらスライムだった件』特別コラボ生放送ラジオ

・第1回目

日時:9月6日18時~

MC:佐々木未来(エレーナ役)

GUEST:岡咲美保(リムル役)・千本木彩花(シュナ役)



■第2回目

日時:9月14日20時~

MC:佐々木未来(エレーナ役)

GUEST:岡咲美保(リムル役)・千本木彩花(シュナ役)

ラジオは『ロストディケイド』内での団長レベル6にする必要がある。コラボ特別生放送が「配信中」になったら、スイッチを「オフ」から「オン」にすることでラジオを聴くことができる。この際、BGMやSETは自動的にミュートになる。

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会 (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED