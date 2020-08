スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』では公式Twitterにて、ハーフアニバーサリー記念として7つの大陸のイメージビジュアルを公開中。

『ロストディケイド』7つの大陸のイメージビジュアル第1弾は、イラストレーター萩原凛氏による魔法大陸「ミスティーク」。

●魔法大陸『ミスティーク』

政府は存在せず、この大陸に住む民は自分たちの事をコクマーと名乗っている。アウロラ中の「魔力」の通り道となっており、魔法の研究に極めて向いた土地。

●魔法大陸『ミスティーク』の所属キャラクター

ヴィクトリア(CV:沢城みゆき)

アリス(CV:阿澄佳奈)

アリシア(CV:牧野由依)

フィア(CV:川澄綾子)

なお、ほかの大陸のイメージビジュアルも公式Twitterにて順次公開予定とのこと。

