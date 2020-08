スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』の配信予定日が「2020年後半」から「2021年初春」へ延期することが発表された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

今回の配信日延期については、「皆様により楽しんでいただけるよう、アプリの更なる品質向上や機能改善を図るため」と説明された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』は、『BanG Dream!(バンドリ!)』発のボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』の世界観を軸に展開する、スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム。TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』のその後を描くストーリーで、全国各地のアマチュアバンドが「ライブ・ロワイヤル・フェス」で頂点を決めるという内容。リズムゲームパートでは、オリジナル楽曲だけでなく、有名アニメソングやポップミュージックのカバー楽曲も多数収録予定となっている。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.