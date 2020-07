スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ミカエル<破暁の天使>(CV.釘宮理恵)が登場した。

ミカエル<破暁の天使>は、太陽を司る天使。明るく尊大。そして非常に浅慮でそそっかしい。月を司る内気な双子の妹がいる、といったキャラクター。ピックアップガチャにて8月1日23:59まで登場する。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED