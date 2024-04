ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2024年4月26日にPlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『Stellar Blade』を発売した。

『Stellar Blade』は、韓国のゲームスタジオ「SHIFT UP」が手がける初のコンシューマー機タイトル。発売と同時に、初回クリア後に解禁される「ニューゲーム+」モードの実装が明らかにされた。

「ニューゲーム+」では、ゲームクリア後も、ザイオンを拠点に冒険を続けることができる。装備のレベル上限が解放されるほか、新しいコスチュームやスキルが登場。「ニューゲーム+」では34種類のイヴの新コスチュームに加え、5種類のアクセサリーや、アダム、リリー、ドローンの新コスチューム(各2種類)も手に入るという。

武器、ボディコア、ベータコア、タンブラーのレベル上限も解放。また、タンブラーの強化を進めると一度に回復できるHPの量が増加するほか、ドローンをアップグレードすると遠距離攻撃の威力が上昇する。

ベータスキルをさらに強化させた「インフィニットスキル」も獲得可能だ。ギアおよびエグゾスパインを強化することもできるようになるという。

開封済みのコンテナも再び開けることができるようになるほか、敵の配置が変わることもあるため、また新鮮な気持ちでプレイできるようになるだろう。

© 2024 SHIFT UP Corporation.All rights reserved.Published by Sony Interactive Entertainment Inc.