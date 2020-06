スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて「3周年記念キャンペーン」が開催中。

『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』では、3周年を記念し「3周年記念★4メモリアカード」が獲得できるログインボーナス及びミッションや、最高110回無料の「3周年記念無料11回ガチャ」など様々なキャンペーンを開催中。期間は8月31日16:59まで。

期間中にログイン、ミッションをクリアすることで最大6枚の「3周年記念★4メモリアカード『祝・3周年』」を獲得できる。また「祝・3周年」を獲得することで、アプリオリジナルのメモリアストーリーを観ることができる。 そして、期間中、無料で「11回ガチャ」が引ける「3周年記念無料11回ガチャ」が登場。無料「11回ガチャ」は7月13日まで合計10回開催され、2020年7月5日に登場する10回目の無料ガチャでは11枚すべてが★5カード確定となる。。

さらに、3周年を記念し「祝3周年記念ガチャ」を開催。TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアXV』に登場した「バーニング・エクスドライブギア」をまとう立花響と、「ファウストローブ[神獣鏡]」をまとう小日向未来が新★5シンフォギアカードとなり封入される。

続けて、新たにバトルで使用できる楽曲「FOR THE FUTURE」が追加され、「シェム・ハ」がプレイ可能キャラクターとして初登場する。

(C)Project シンフォギア

(C)Project シンフォギアG

(C)Project シンフォギアGX

(C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV

(C) bushiroad All Rights Reserved.

(C) Pokelabo, Inc.