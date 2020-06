7月21日に「ブシロードTCG戦略発表会絆」および「D4DJ Groovy Mix発表会(仮)」が開催されることが発表された。

「ブシロードTCG戦略発表会絆」は7月21日16:00~17:30に行われる。西本りみ・真野拓実がMCを務め、TCGプロジェクト総責任者・木谷高明氏やブシロードTCGスタッフが登壇する。You Tubeブシロード公式チャンネルにて配信される。

また、同日14:00~15:00には「D4DJ Groovy Mix発表会(仮)」が開催。2020年秋リリースのスマホゲーム『D4DJ Groovy Mix(グルミク)』の最新情報を、各ユニットからキャストを招いて発表する。出演者は西尾夕香、高木美佑、紡木吏佐、平嶋夏海、加藤里保菜、反田葉月。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co.Ltd. All rights reserved.