コロナ禍でZoomやMicrosoft TeamsといったWeb会議ツールが存在感を増しているが、YouTubeなどのネット動画を視聴すると、外出自粛の関係からSkypeを用いてリモート出演する文化人を多く見かけた。海外の報道によれば、新型コロナウイルスの影響で2020年3月のSkype利用者数は月間1億人に達したという。

そんなSkypeも、Windows 10では迷走してきた。現状、UWP版となるSkype for Windows 10と、デスクトップアプリ版のSkype for Desktopの2種類が存在する。加えてWeb版やmacOS版、Linux版、AndroidやiOSで動作するモバイル版もあるが、それぞれ異なる進捗で開発が進んできたため、プラットフォームによってUXが異なるという問題が発生していた。しかし、米国時間2020年6月23日にリリースしたバージョン8.61でこの問題は解消されるという。

UWP版のSkype for Windows 10。よく見るとコピーライトが2019年である

最新版のリリースノートでMicrosoftは、「Skype for Windows 10(バージョン14)に別れを告げ、Skype for Windows 10(バージョン15)に挨拶しよう)」と述べている。また、サポートページでも、「Skype for Windows 10とSkype for Desktopが1つになり、一貫したエクスペリエンスを提供できる」と説明。

ただし、Skypeのクライアントが1つになるわけではない。UWP版のSkype for Windows 10は「14」から「15」へバージョンアップするが、Skype for Desktopは引き続き最新バージョンを提供し続けるようだ。

上がSkype for Windows 10、下がSkype for Desktop

ユーザーとしては、Windows 10にプリインストールされているUWP版のSkype for Windows 10を使うのが自然で、バージョン15で最新機能が使えるようになるわけである。だが筆者としては、Skype Insider Programで入手可能なSkypeプレビューの利用をおすすめしたい。

今回、複数の環境で各Skypeの動作を検証していたところ、Microsoft Store経由でSkypeプレビューの更新を行うことを確認したからだ。今後Skype for Windows 10が順当にバージョンを重ねるかは不明だが、Skypeプレビューなら最新機能を利用できると同時に、Microsoft Storeでバージョンアップ操作を不要にできる。

Microsoft Store経由で更新されたSkypeプレビュー。なお、表示されているのはアプリバージョンで、Skypeバージョンは8.62である

ただ、MicrosoftがSkypeに継続的な投資を行うのか疑問も残る。米国時間2020年6月22日にMicrosoftは、モバイル版Microsoft Teamsのコンシューマー利用が可能になったことを発表したからだ。本来、Microsoft TeamsはMicrosoft 365の契約と、Azure AD(Active Directory)アカウントによるサインインを必要とするが、最新版ではMicrosoftアカウントによるサインインによって、「組織」とは異なるコミュニケーションを可能にした。

Azure ADアカウントとMicrosoftアカウントを切り替えることで、組織と個人のチャットを可能にした)画像は公式ブログから抜粋)

限られた開発リソースをSkypeとMicrosoft Teamsに分散するよりも、Microsoft Teamsを拡充する方向に進むのが賢い判断といえる。Microsoft TeamsがSkype for Businessを吸収統合したように、SkypeもMicrosoft Teamsに取り込まれるのではないだろうか。