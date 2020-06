スマートフォン向けゲームアプリ『名探偵コナンランナー 真実への先導者[コンダクター]』にて期間限定ガチャ「コナンランフェス」が開催中。

今回の期間限定ガチャ「コナンランフェス」では、「SSR【暗躍する実行部隊】ジン」(プレイキャラ/サポートキャラ)のピックアップガチャが開催。また、「コナンランフェス」にて出現する「SSR【暗躍する実行部隊】ジン」のステップアップガチャも開催中。

さらに、ウォッカ(CV.立木文彦)のボイスが新規実装された。ウォッカは現在毎日1回無料ガチャができる「レアガチャ」にて獲得することができる。

(C) 青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C) bushiroad All Rights Reserved.・Ambition co.,Ltd.