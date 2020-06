スマートフォン向けゲームアプリ『名探偵コナンランナー 真実への先導者[コンダクター]』ではイベント「緋色の捜査官」と特効キャラクターガチャを開催中。

「緋色の捜査官」は、交換型のイベントとなっており、ステージ内に散らばるアイテムを集めると「SR【有希子の変装】工藤優作」(プレイキャラ/サポートキャラ)やガチャチケット等と交換することができる。

また、特攻キャラクターの「SSR【緋色の捜査官】赤井秀一」(プレイキャラ/サポートキャラ)、「SSR【本当の正体】降谷零」(プレイキャラ/サポートキャラ)を編成してプレイすると、イベントを進めやすくなる。イベント開催期間は6月24日11:59まで。

また、特攻キャラクター「SSR【緋色の捜査官】赤井秀一」(プレイキャラ/サポートキャラ)、「SSR【本当の正体】降谷零」(プレイキャラ/サポートキャラ)のピックアップガチャも開催中。本ガチャでは「降谷零」が初実装となる。

(C) 青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C) bushiroad All Rights Reserved.・Ambition co.,Ltd.