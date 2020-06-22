UQコミュニケーションズは、オッポジャパン製の6.44インチスマートフォン「OPPO Reno3 A」を6月25日から販売開始する。端末価格は35,640円で、24回払い時では月々1,485円、36回払いでは月々990円（いずれも税込）。
OPPO Reno3 Aは、4レンズを搭載した6.44インチスマートフォン。超広角から望遠まで幅広い撮影が行え、動画撮影時の手ブレ補正機能も備える。バッテリ容量は4,025mAhで急速充電に対応。また、IPX8の防水/防滴性能も持つ。主な仕様は下記の通り。
OPPO Reno3 Aの主な仕様
- OS: ColorOS 7.1（based on Android 10）
- CPU: Snapdragon 665（2.0GHz/4コア+1.8GHz/4コア）
- 内蔵メモリ: 6GB
- ストレージ: 128GB
- 外部ストレージ: microSDメモリーカード（最大256GB）
- 本体サイズ: 約W74.1×D8.2×H160.9mm
- 重さ: 約175g
- ディスプレイ: 約6.44インチ
- バッテリ容量: 4,025mAh
- メインカメラ: 約4,800万画素+800万画素+200万画素+200万画素
- サブカメラ: 約1,600万画素
- 連続待受時間: 350時間
- Wi-Fi: IEEE802.11ac/a/b/g/n
- Bluetooth: 5.0
- VoLTE: ○
- テザリング: ○
- 防水: IPX8
- 防塵: IP6X
- カラーバリエーション: ホワイト/ブラック