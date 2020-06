スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』より風神 RIZING!の情報が公開された。

『アルゴナビス from BanGDream! AAside』

『BanG Dream!』発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」に登場するスカバンド、風神 RIZING!が歌う「バンザイ RIZING!!!」が FLOWのGt.TAKEの提供曲であることが発表された。

また、風神 RIZING!がカバーする「HOT LIMIT」(T.M.Revolution)のリリックビデオも期間限定公開中。

