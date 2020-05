ブシロードはディー・エヌ・エーと共同で企画するスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanGDream! AAside(ダブルエーサイド)』の事前登録件数が10万件を突破したことを発表し、記念キャンペーンを開始した。

『アルゴナビス from BanGDream! AAside(ダブルエーサイド)』キャンペーン

『AAside』は、ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」の世界観を軸に展開するスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム。 現在放送中のアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』のその後を描くストーリーで、全国各地のアマチュアバンドが「ライブ・ロワイヤル・フェス」で頂点を決めるというストーリー。リズムゲームパートでは、オリジナル楽曲だけでなく、アニメソングのカバー楽曲も多数収録予定。

また、今回の事前登録10万件突破を記念し、『AAside』公式Twitterでは、記念キャンペーンを開催中。Twitterをフォローし、対象ツイートをRTすると、抽選で「AirPods Pro」や作中とリアルで活動するボーイズバンドArgonavisの最新シングル「星がはじまる」、Amazon ギフトカードなどがプレゼントされる。なお、『AAside』公式サイトよりメールでの事前登録を行うと当選確率がアップするとのこと。応募期限は5月15日23:59まで。詳細は公式サイトにて。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad AllRights Reserved.