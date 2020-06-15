リンクスインターナショナルは、第10世代Intel Coreシリーズに対応するCOLORFUL製Z490チップセットを搭載したマザーボード「iGame Z490 Vulcan X V20」「CVN Z490 GAMING PRO V20」を発表した。6月20日の発売を予定しており、それぞれ税別価格は28,980円、17,980円。
「iGame Z490 Vulcan X V20」はIntel I225V 2.5GbE LANを搭載して高速なデータ通信が可能なほか、Realtek ALC1220の採用で8chオーディオ機能を搭載するATXマザーボード。
リアパネルにHDMI×1、DisplayPort×1、USB3.2 Gen2 Type-A×3、USB3.2 Gen2 Type-C×1、USB3.2 Gen1×2、USB2.0×2を搭載。
DDR4-4000（OC）対応メモリスロットを4つ搭載し、拡張スロットにPCI Express 3.0 x16、PCI Express 3.0 x8、PCI Express 3.0 x4を1つずつ、PCI Express 3.0 x1を3つ搭載する。この他ストレージ用にSATA3.0（6Gbps）×6、M.2×2を備える。
「CVN Z490 GAMING PRO V20」はギガビットLANと、Realtek ALC892の採用で8chオーディオ機能を搭載するATXマザーボード。
リアパネルにPS/2×1、HDMI×1、USB2.0×2、USB3.2 Gen2 Type-A×1、USB3.2 Gen2 Type-C×1、USB3.2 Gen1 Type-A×2を搭載。
DDR4-4000（OC）対応メモリスロットを4つ搭載し、拡張スロットにPCI Express 3.0 x16、PCI Express 3.0 x4を1つずつ、PCI Express 3.0 x1を3つ搭載する。この他ストレージ用にSATA3.0（6Gbps）×6、M.2×2を備える。