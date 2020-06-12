サードウェーブは6月12日、法人向けブランド「THIRDWAVE Pro」から、15.6型ノートPC「Thirdwave Pro DX-C5」を発売した。ドスパラ法人通販サイトで販売する。価格は79,980円（税別）。
「Thirdwave Pro DX-C5」は、省電力性能に優れたCPU、Intel Core i5-10210Uを搭載するノートPC。テレワークやオフィスユースに適しており、センドバック保証2年が標準で付属する。ディスプレイは非光沢（ノングレア）の15.6型で、解像度は1,920×1,080ドット。OSにはWindows 10 Pro 64bitを搭載する。
主な仕様は、CPUがIntel Core i5-10210U（1.6GHz）、メモリがPC4-21300 DDR4 8GB（8GB×1）、ストレージが256GB M.2 SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）。
通信機能は、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.1。インタフェースは、USB 3.2 Type-C Gen2×1、USB 3.2 Type-A Gen1×2、HDMI 1.4×1、microSDメモリーカードリーダーなど。バッテリー駆動時間は約7.7時間。本体サイズは約W358.9×D247.1×H19.9mm、重さは約1.85kg。