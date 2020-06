サードウェーブは、GALLERIAシリーズより「Xbox Game Pass for PC同梱パソコン」を2020年6月2日に発売した。スペックなどによって価格は異なるが、税別129,980円から。

Xbox Game Pass for PC同梱パソコンのイメージ

「Xbox Game Pass for PC同梱パソコン」は、100タイトル以上のWindows PC版ゲームが遊び放題になるサブスクリプションサービス「Xbox Game Pass for PC (Beta)」の30日間トライアルコードを同梱したパソコン。「Xbox Game Pass for PC」をアクティベーションした日から30日間、すべてのサービスを楽しめる。

トライアル期間終了後は、ユーザーがキャンセルしない限り、現行のサブスクリプション料金が請求される。なお「Xbox Game Pass for PC」は18歳以上のみ利用できる。また、利用登録のためにはクレジットカードが必要だ。

ラインアップにはデスクトップの「GALLERIA XT XT Xbox Game Pass for PC Bundle Edition」「GALLERIA XF XF Xbox Game Pass for PC Bundle Edition」「GALLERIA ZZ ZZ Xbox Game Pass for PC Bundle Edition」、ノートPCの「GALLERIA GCR2070RGF-QC GCR2070RGF-QC ガンメタリックモデル Xbox Game Pass for PC Bundle Edition」などを用意する。

一例として、「GALLERIA XT ガレリア XT Xbox Game Pass for PC Bundle Edition」の標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Core i7-9700(3.00GHz)、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6、メモリが16GB DDR4 SDRAM(PC4-21300)、ストレージが512GB M.2 NVMe SSD+1TB HDD、インターフェース類がギガビットLANポート×1、USB 3.0×2、USB 2.0×2、USB 3.1 Gen1×4。本体サイズがW207×D520.7×H450.2mm、重さは約13.9kg。