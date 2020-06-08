LINEモバイルは6月8日、モトローラ製のSIMフリースマートフォン「moto g8」「moto g8 plus」を取り扱い開始した。moto g8の一括払い価格は税別23,800円、24回分割払い価格は税別1,050円/月。moto g8 plusの一括払い価格は税別35,500円、24回分割払い価格は税別1,560円/月。
moto g8は、6.4インチHD+解像度（1,560×720ドット）ディスプレイを備えたAndroidスマートフォン。800万画素の超広角（118度）、1,600万画素のメイン、200万マクロのトリプルカメラを背面に載せ、加えてLEDフラッシュや、レーザーAF用のレンズも搭載する。インカメラは800万画素でパンチホール式だ。カラーはホログラムホワイトとノイエブルーの2色。
moto g8の主な仕様
- OS: Android 10.0
- CPU: Qualcomm Snapdragon 655 オクタコア
- メモリ: 4GB
- ストレージ: 64GB
- サイズ: W75.8×D9×H161.3mm
- 重さ: 約188.3g
- ディスプレイ: 約6.4インチ 1,560×720ドット
- アウトカメラ: 約1,600万画素（メイン）+約800万画素（広角動画）+200万画素（マクロ）
- インカメラ: 800万画素
- バッテリー容量: 4,000mAh
- Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n（2.4GHz）
- Bluetooth: 5.0
- SIM: nano / nano
- 生体認証: ○（指紋認証）
moto g8 plusは、トリプルカメラ搭載の6.3インチ（2,280 × 1,080ドット）Androidスマートフォン。背面カメラは4,800万画素のメイン、500万画素の深度センサー、1,600万画素（117度）の超広角カメラという3レンズ構成で、加えてレーザーAFレンズも搭載している。インカメラは2,500万画素で、こちらはノッチ式を採用。カラーはコズミックブルーとポイズンベリーの2色。
moto g8 plusの主な仕様
- OS: Android 9
- CPU: Qualcomm Snapdragon 655 オクタコア
- メモリ: 4GB
- ストレージ: 64GB
- サイズ: W75.8×D8.27×H158.4mm
- 重さ: 約188g
- ディスプレイ: 約6.3インチ 2,280×1,080ドット
- アウトカメラ: 約4,800万画素（メイン）＋約1,600万画素（広角）＋500万画素（深度センサー）
- インカメラ: 2,500万画素
- バッテリー容量: 4,000mAh
- Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n（2.4GHz）
- Bluetooth: 5.0
- SIM: nano / nano
- 生体認証: ○（指紋認証）