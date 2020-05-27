サードウェーブは、『Minecraft Dungeons』が遊べる『Minecraft Dungeons Hero Edition同梱版パソコン』を5月26日に発売した。
『Minecraft Dungeons』は、『Minecraft』の世界を舞台にした新作アクションアドベンチャー。最大4人のプレイヤーでさまざまなダンジョンに立ち向かう。
『Minecraft Dungeons Hero Edition同梱版パソコン』は、簡単なステップで『Minecraft Dungeons Hero Edition』のすべてのコンテンツを導入できるデスクトップPC。Minecraft Dungeons Hero Editionには、Minecraft Dungeonsのゲーム本体、ヒーローマント、プレイヤースキン2つ、ペットのニワトリに加えて、発売後利用可能になるDLCパック2つを同梱する。
複数の対象PCを用意しており、それぞれBTOに対応する。価格はモデルやスペックによって異なるが、一例として「GALLERIA RJ5 Minecraft Dungeons 同梱版」の標準構成時の価格は79,980円（税別）。詳細は特設ページを参照。