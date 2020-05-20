日本エイサーは5月20日、15.6型ノートPC「Aspire」シリーズの新モデルとして、Aspire 5「A515-54-N78Y/K」と、Aspire 3「A315-56-N58Y/K」「A315-56-N38U/K」を発表した。
Wi-Fi 6対応のAspire 5「A515-54-N78Y/K」
A515-54-N78Y/Kは、Wi-Fi 6対応の15.6型ノートPC。5月21日より発売する。価格はオープン、店頭予想価格は110,000円前後（税込）。
15.6型の液晶ディスプレイは解像度が1,920×1,080ドット（フルHD）で、180度まで開く。画面は非光沢（ノングレア）タイプだ。Acer BluelightShield（ブルーライト低減）機能を備える。キーボードはテンキー付きの日本語104キー。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-10510U（1.8GHz）、メモリがDDR4-2,400MHz 8GB、ストレージが512GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN（Wi-Fi 6）、Bluetooth 5.0。インタフェースはUSB 3.1 Type-C Gen1×1、USB 3.0×2、USB 2.0×1、HDMI×1など。バッテリー駆動時間は最大9.5時間。本体サイズは約W363.4×250.5×H17.95mm、重さは1.8kg。
Aspire 3「A315-56-N58Y/K」
A315-56-N58Y/Kは6月11日発売。店頭予想価格は80,000円前後（税込）。主な仕様は、CPUがIntel Core i5-1035G1（1.0GHz）、メモリがDDR4-2,6666MHz 8GB、ストレージが512GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.1。インタフェースはUSB 3.0×1、USB 2.0×2、HDMI×1など。バッテリ駆動時間は最大8時間。本体サイズは約W363×245×H19.9mm、重さは1.69kg。
Aspire 3「A315-56-N38U/K」
A315-56-N38U/Kは、CPUがIntel Core i3-1005G1（1.2GHz）、ストレージが256GB M.2 NVMe SSDのモデル。6月11日発売、店頭予想価格は70,000円前後（税込）。そのほかの仕様はA315-56-N58Y/Kとほぼ共通。