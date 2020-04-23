ソフトバンクが取り扱うスマートフォン、シャープ製の「Android One S5」において、OSをAndroid 10へ更新するアップデートの配信が始まった。セキュリティアップデートも含まれる。
アップデートはユーザーの端末に順次届けられ、更新時間の目安は最大30分程度。更新後のソフトウェアバージョンは「ビルド番号：S1002」となる。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症についての最新情報は、 厚生労働省、 内閣官房、 首相官邸 のウェブサイトなど公的機関で発表されている情報も合わせてご確認ください。
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