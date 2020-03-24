Amazon.co.jpは3月23日、注文時の配送オプションである「置き配指定サービス」を、30都道府県（一部地域を除く）で配送方法の初期設定として提供を開始した。

「置き配指定サービス」は、対面での応対やサインなしで商品を配送するサービス。今回、30都道府県において同サービスが標準となり、配送方法について購入者からの希望がない場合、在宅でも留守でも玄関に商品を届けることが標準となった。なお、置き配を希望しない場合は、注文画面を操作することで、引き続き対面での受け取りを選択できる。

購入者は、再配達による煩わしさを解消し、スムーズに商品を受け取れる。また同社は、配送するドライバーの負担や、二酸化炭素の排出削減による環境負荷が軽減するとしている。

商品が置かれる場所は「玄関」が初期設定となり、このほか「宅配ボックス」「ガスメーターボックス」「自転車のかご」「車庫」「建物内受付/管理人」のいずれかを選択できる。

置き配が完了すると、ドライバーは専用のタブレットを使って、商品を配達した場所の写真を撮影する。購入者は、配達完了のメール、またはAmazonの配達状況確認ページで、配送状況と選択した配送方法を確認できる。なお、天候やその他の状況により指定場所への配達が困難な場合は、購入者に連絡をとり都合の良い他の配達方法を相談できるという。

置き配が完了するとドライバーは商品を配達した場所の写真を撮影

置き配が利用可能な地域