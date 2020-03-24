Amazon.co.jpは3月23日、注文時の配送オプションである「置き配指定サービス」を、30都道府県（一部地域を除く）で配送方法の初期設定として提供を開始した。
「置き配指定サービス」は、対面での応対やサインなしで商品を配送するサービス。今回、30都道府県において同サービスが標準となり、配送方法について購入者からの希望がない場合、在宅でも留守でも玄関に商品を届けることが標準となった。なお、置き配を希望しない場合は、注文画面を操作することで、引き続き対面での受け取りを選択できる。
購入者は、再配達による煩わしさを解消し、スムーズに商品を受け取れる。また同社は、配送するドライバーの負担や、二酸化炭素の排出削減による環境負荷が軽減するとしている。
商品が置かれる場所は「玄関」が初期設定となり、このほか「宅配ボックス」「ガスメーターボックス」「自転車のかご」「車庫」「建物内受付/管理人」のいずれかを選択できる。
置き配が完了すると、ドライバーは専用のタブレットを使って、商品を配達した場所の写真を撮影する。購入者は、配達完了のメール、またはAmazonの配達状況確認ページで、配送状況と選択した配送方法を確認できる。なお、天候やその他の状況により指定場所への配達が困難な場合は、購入者に連絡をとり都合の良い他の配達方法を相談できるという。
置き配が利用可能な地域
北海道：江別市、札幌市、石狩市、北広島市
宮城県：遠田郡、塩竈市、加美郡、岩沼市、栗原市、黒川郡、仙台市、多賀城市、大崎市、登米市、名取市
福島県：いわき市、伊達市、郡山市、須賀川市、福島市、本宮市
新潟県：燕市、新潟市
山梨県：甲斐市、甲府市、中央市、中巨摩郡、笛吹市、南アルプス市
茨城県：つくばみらい市、つくば市、ひたちなか市、牛久市、結城市、古河市、取手市、守谷市、常総市、水戸市、筑西市、土浦市、東茨城郡、那珂郡、那珂 市、日立市、龍ケ崎市
群馬県：みどり市、伊勢崎市、館林市、桐生市、高崎市、佐波郡、渋川市、前橋市、太田市、北群馬郡、邑楽郡
栃木県：さくら市、宇都宮市、下都賀郡、下野市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、足利市、大田原市、栃木市、那須塩原市、矢板市
埼玉県：さいたま市、ふじみ野市、羽生市、越谷市、桶川市、加須市、吉川市、久喜市、狭山市、熊谷市、戸田市、幸手市、行田市、鴻巣市、坂戸市、三郷 市、志木市、児玉郡、春日部市、所沢市、上尾市、新座市、深谷市、川越市、川口市、草加市、朝霞市、鶴ヶ島市、東松山市、南埼玉郡、日高市、入間郡、入 間市、白岡市、八潮市、飯能市、富士見市、北葛飾郡、北足立郡、北本市、本庄市、蓮田市、和光市、蕨市
神奈川県：愛甲郡、綾瀬市、伊勢原市、横須賀市、横浜市、海老名市、鎌倉市、茅ヶ崎市、厚木市、高座郡、座間市、三浦郡、三浦市、小田原市、秦野市、逗子市、川崎市、相模原市、足柄上郡、大和市、中郡、藤沢市、南足柄市、平塚市
千葉県：印西市、印旛郡、浦安市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、香取郡、香取市、佐倉市、山武郡、山武市、四街道市、市原市、市川市、習志野市、松戸 市、成田市、千葉市、船橋市、匝瑳市、大網白里市、柏市、白井市、八街市、八千代市、富里市、茂原市、木更津市、野田市、流山市
東京都：あきる野市、稲城市、羽村市、葛飾区、江戸川区、江東区、港区、荒川区、国分寺市、国立市、狛江市、三鷹市、渋谷区、小金井市、小平市、昭島 市、新宿区、杉並区、世田谷区、清瀬市、西多摩郡、西東京市、青梅市、千代田区、足立区、多摩市、台東区、大田区、中央区、中野区、町田市、調布市、東 久留米市、東村山市、東大和市、日野市、八王子市、板橋区、品川区、府中市、武蔵村山市、武蔵野市、福生市、文京区、豊島区、北区、墨田区、目黒区、立 川市、練馬区
愛知県：みよし市、愛知郡、安城市、一宮市、岡崎市、岩倉市、犬山市、江南市、春日井市、小牧市、西春日井郡、丹羽郡、長久手市、日進市、尾張旭市、 豊橋市、豊川市、豊田市、豊明市、北名古屋市、名古屋市
岐阜県：羽島郡、各務原市、岐阜市、瑞穂市、多治見市
三重県：松阪市、津市
静岡県：沼津市、焼津市、静岡市、袋井市、藤枝市、磐田市、浜松市、富士市
滋賀県：栗東市、守山市、草津市、大津市、野洲市
京都府：宇治市、久世郡、京都市、向日市、城陽市、長岡京市、八幡市
大阪府：茨木市、羽曳野市、貝塚市、岸和田市、交野市、高石市、高槻市、堺市、四條畷市、守口市、松原市、寝屋川市、吹田市、摂津市、泉佐野市、泉大 津市、泉南郡、泉北郡、大阪狭山市、大阪市、大東市、池田市、東大阪市、藤井寺市、柏原市、八尾市、豊中市、枚方市、箕面市、門真市、和泉市
奈良県：磯城郡、宇陀市、橿原市、高市郡、桜井市、生駒郡、生駒市、大和郡山市、天理市、奈良市、北葛城郡
兵庫県：たつの市、芦屋市、伊丹市、加古郡、加古川市、高砂市、三田市、神戸市、西宮市、川西市、尼崎市、姫路市、宝塚市、明石市、揖保郡
岡山県：岡山市、倉敷市、都窪郡
広島県：安芸郡、呉市、広島市、廿日市市、福山市
宮崎県：宮崎市
熊本県：菊池郡、熊本市、合志市
佐賀県：佐賀市
鹿児島県：鹿児島市
大分県：大分市
長崎県：西彼杵郡、長崎市、諫早市
福岡県：久留米市、古賀市、糸島市、春日市、糟屋郡、太宰府市、大川市、大野城市、筑紫郡、中間市、福岡市、北九州市、柳川市