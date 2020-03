TSUKUMOブランドでPCおよびPC周辺機器を販売する、ヤマダ電機グループのProject Whiteは3月10日、ゲーミングPCブランド「G-GEAR」より、ゲームエンジンリアルタイム開発プラットフォーム「Unity」推奨PC(3モデル)を発売した。

Unityはゲームエンジン開発プラットフォームで、ゲーム開発や映像制作の現場でも多く活用されている。今回の推奨PCはユニティ・テクノロジーズ・ジャパンの監修を受け、一定のパフォーマンスを満たすことを確認した製品となる。

N1504K-520/T

N1504K-520/Tは、Unity動作確認済みの15.6型ノートPC。エントリーモデルとなっており、価格は79,800円(以下すべて税別)。Unityを動作させた際のスコアは、ディスプレイのリフレッシュレートが60Hzの場合、2D Beginnerが60fps、3D Beginnerが13fps。

主な仕様は、CPUがIntel Core i5-8265U(1.6GHz)、メモリがPC4-19200 DDR4 8GB、ストレージが256GB M.2 NVMe SSD、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、グラフィックスがIntel UHD Graphics 620(CPU内蔵)。OSはWindows 10 Home 64bit。ディスプレイは1,920×1,080ドット解像度のIPS液晶パネルを採用。

通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースはUSB 3.1 Type-C Gen2×1、USB 3.1 Type-A Gen1×1、USB 2.0×2、HDMI×1、D-sub×1。バッテリ駆動時間は約4.9時間。本体サイズはW361×D256×H24.1mm、重さは約2.2kg。

G-GEAR Unity 推奨PC スタンダードモデル

G-GEAR Unity 推奨パソコン スタンダードモデル(ディスプレイ、キーボード、マウスはオプション)

G-GEAR ミニケース(8M05)を採用するミニタワー型デスクトップPCで、BTOによるカスタマイズに対応。標準構成時の価格は99,800円。

Unityの動作スコアは、ディスプレイのリフレッシュレートが60Hzの場合、2D Beginnerが60fps、3D Beginnerが60fps、Book of the Dead(Lock)が30fps、Book of the Dead(Unlocked)が65fps。ディスプレイのリフレッシュレートが240Hzの場合、2D Beginnerが240fps、3D Beginnerが120fps、Book of the Dead(Lock)が65fps、Book of the Dead(Unlocked)が65fps。

標準構成時の主な仕様は、CPUがIntel Core i5-9400F(2.9GHz)、チップセットがIntel H310、メモリがPC4-21300 DDR4 8GB、ストレージが500GB SATA SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1660(6GB)。OSはWindows 10 Home 64bit。

通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースはUSB 3.0×4、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×3など。本体サイズはW183×D390×H300mm、重さは約7.5kg。

G-GEAR Unity 推奨PC プレミアムモデル

G-GEAR Unity 推奨PC プレミアムモデル(ディスプレイ、キーボード、マウスはオプション)

G-GEAR ミドルタワーケース(69JD)を採用するミドルタワー型デスクトップPC。標準構成時の価格は139,800円。

Unityを動作させた際のスコアは、ディスプレイのリフレッシュレートが60Hzの場合、2D Beginnerが60fps、3D Beginnerが60fps、Book of the Dead(Lock)が30fps、Book of the Dead(Unlocked)が95fps。ディスプレイのリフレッシュレートが240Hzの場合、2D Beginnerが240fps、3D Beginnerが232fps、Book of the Dead(Lock)が80fps、Book of the Dead(Unlocked)が95fps。

主な仕様は、CPUがAMD Ryzen 7 3700X(3.6GHz)、チップセットがAMD B450、メモリがPC4-21300 DDR4 16GB、ストレージが500GB SATA SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 2060(6GB)。OSはWindows 10 Home 64bit。

インタフェースはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1 Gen2×2、USB 3.0 Type-C×1、USB 3.0×4、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×3など。本体サイズはW190×D475×H435mm、重さは約12kg。