TSUKUMOブランドでPCおよびPC周辺機器を販売するヤマダ電機グループのProject Whiteは2月28日、BTO PCブランド「eX.computer」から、14.1型ノートPC「TSNB14UP1BK/US/M」を発売した。価格は29,800円（税別）。
英語（US）配列のキーボードを採用する14.1型ノートPC。OSはWindows 10 Proで、セットアップ時に日本語・英語・中国語を選べる。14.1型の液晶ディスプレイはIPSパネルで、解像度は1,920×1,080ドット（フルHD）。
主な仕様は、CPUがIntel Celeron 3867U（1.8GHz）、メモリがLPDDR3L-15000 4GB（オンボード）、ストレージが64GB M.2 SSD、グラフィックスがIntel HD Graphics 610（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Pro 64bit。
IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LANに対応し、USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポートも備える。本体サイズはW332.5×D223.5×H21.8mm、重さは約1.5kg。