デルは12月17日、個人向け製品を対象にした「クリスマスセール」を開始した。近づいてきたWindows 7のサポート終了に向けて、ユーザーがWindows 10マシンに買い替えることもサポート。9つの特典を用意しており、クリスマスセールの終了日は、12月17日の時点では未定となっている。

特典その1

直販サイトで即納モデルを多数用意。平日12時までに注文・決済をした場合、最短で国内倉庫から当日出荷する。

特典その2

Microsoft Office Home & Business 2019と、動画像編集ソフト「PowerDirector & PhotoDirector」が付属する「年末年始モデル」を、標準価格から最大40%割引。「年末年始モデル」には、1年間アクシデンタルダメージサービスが付帯(*)。モバイルノートPCにはスリーブケースが付属する。

(*)アクシデンタルダメージサービス

「落下」「水漏れ」「過電流」「盗難」をサポート

特典その3

プレミアムノートパソコン「XPS」や「Inspiron 7000」シリーズ、最新の第10世代Intel Core搭載モデルといった60,000円以上の商品を、クーポン使用で最大17%オフ。

特典その4(Amazonギフト券プレゼントキャンペーン)

デルオンラインストア、電話、チャット、LINE、デル リアルサイトにて、Intel Core i5・i7・i9搭載モデルを購入した人を対象に、抽選で600名にAmazonギフト券10,000円分をプレゼント。期間は2019年12月23日まで。

特典その5(マカフィー リブセーフ Amazonギフト券プレゼント キャンペーン)

デルオンラインストア、電話、チャット、LINE、デル リアルサイトにて、「マカフィー リブセーフ(36ヶ月間更新サービス)」を購入した人を対象に、抽選で80名にAmazonギフト券6,000円分をプレゼント。期間は2020年1月20日まで。

特典その6

ゲーミングPC「ALIENWARE」に対して、ストレージ無料アップグレード、5%オフクーポンの発行、最大36,000円キャッシュオフを実施。「Dell G」シリーズでは、全品17%オフクーポンを発行。

合わせて、ゲームソフトの引き換えコードをプレゼントするキャンペーンも実施。第9世代Intel Core i5・i7・i9搭載モデルで、所定の条件を満たしたPCを購入した人が対象となる。

「Legend to the “Core” キャンペーン」では、ストリートファイターVの引き換えコードがもらえる。対象機種は第9世代Intel Core i5搭載モデル。また、「Player to the “Core” キャンペーン」では、レインボーシックス シージの引き換えコードがもらえる。対象機種は第9世代Intel Core i7・i9搭載モデル。

特典その7

60歳以上の人を対象にしたシニア割プログラム、学生を応援する学割プログラム、保守サービス付きモデルなどを特別価格で提供。

特典その8

23型液晶ディスプレイ「S2319H」が13,986円。34型ゲーミング液晶ディスプレイ「AW3418DW」などを最大総額41%オフ。ALIENWAREのゲーミング周辺機器(ヘッドセット、キーボード、マウス)を最大20%オフで販売。

特典その9

DELLプレミアムサポート2年分、アクシデンタルダメージ保証2年分、バッテリ延長保証の2年目がついた「安心パック付きモデル」をラインナップに追加。

デル Eメールマガジン登録キャンペーン

キャンペーン期間中、デルのメールマガジンに登録した人の中から抽選で2名に、オーディオテクニカ製のワイヤレスイヤホン「ATH-CKR7TW GY」をプレゼント。キャンペーン期間は2020年1月6日まで。

クリスマスボックスキャンペーン

デルの公式ツイッターアカウント(@DellConsumer_JP)をフォローし、キャンペーンハッシュタグ「#デルに願いを」を付けてツイート、またはリツイートした人の中から抽選で300名に、総額200万円相当の豪華賞品をプレゼント。期間は12月25日まで。