アメリカを代表するキュートな女優・歌手、セリーナ・ゴメスが10月23日にリリースした最新曲『Lose You To Love Me』のミュージックビデオが公開されました。このミュージックビデオ、実は全編をiPhone 11 Proで撮影したのですが、完成度の高い映像作品として話題を呼んでいます。

セリーナ・ゴメスの新曲『Lose You To Love Me』のミュージックビデオの撮影風景。撮影にはiPhone 11 Proが使われています(Video by Hunter Simmons on Selena Gomez video shoot directed by Sophie Muller)