7月に世界上映された、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の冒頭映像「シン・エヴァンゲリオン劇場版 AVANT 1(冒頭10分40秒00コマ) 0706版」。その中で使われた、鷺巣詩郎による劇伴音楽(BGM)集が、8月28日からハイレゾ配信を開始した。

  • シン・エヴァンゲリオン劇場版

    「シン・エヴァンゲリオン劇場版 AVANT 1(冒頭10分40秒00コマ) 0706版」使用劇伴音楽(BGM)集、ハイレゾ配信開始 (C)カラー

この音楽集は、シン・エヴァを制作中のカラーが提供する、エヴァンゲリオン公式アプリ「EVA EXTRA」において、7月13日～22日まで限定無料試聴として配信していたもの。映画音楽の世界規格に準ずる、48kHz/24bitの音源が収められている。

配信サイトはe-onkyo music、mora、レコチョク、mysoundほか。

e-onkyo：https://www.e-onkyo.com/music/album/nohr62/
mora：https://mora.jp/package/43000014/NOHR-62_F/
レコチョク：http://recochoku.jp/album/A1012365750/
mysound：https://mysound.jp/hires-album/307115/

収録楽曲は以下の通り。

  1. Herz German from ‘Jesus bleibet meine Freude’
    作曲: Johann Sebastian Bach 編曲: 天野正道 鷺巣詩郎
  2. 11170 CH edition 0706
    作曲: 鷺巣詩郎 編曲: CHOKKAKU 鷺巣詩郎
  3. B12 edition 0706
    作曲: 鷺巣詩郎 編曲: 鷺巣詩郎
  4. EM20 CH alterna edition 0706
    作曲: 鷺巣詩郎 編曲: CHOKKAKU