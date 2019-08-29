7月に世界上映された、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の冒頭映像「シン・エヴァンゲリオン劇場版 AVANT 1(冒頭10分40秒00コマ) 0706版」。その中で使われた、鷺巣詩郎による劇伴音楽(BGM)集が、8月28日からハイレゾ配信を開始した。
『シン・エヴァンゲリオン劇場版 AVANT1(冒頭10分40秒00コマ)0706版』に使用された鷺巣詩郎による使用劇伴音楽(BGM)集が本日より配信開始、— エヴァンゲリオンofficial (@evangelionco) August 28, 2019
48kHz/24bit（映画音楽の世界規格）ハイレゾ配信です
配信サイト：e-onkyo、mora、レコチョク、mysound 他
詳細⇒https://t.co/VVESfIMTgv#エヴァンゲリオン pic.twitter.com/WvCsGtRh5p
この音楽集は、シン・エヴァを制作中のカラーが提供する、エヴァンゲリオン公式アプリ「EVA EXTRA」において、7月13日～22日まで限定無料試聴として配信していたもの。映画音楽の世界規格に準ずる、48kHz/24bitの音源が収められている。
配信サイトはe-onkyo music、mora、レコチョク、mysoundほか。
e-onkyo：https://www.e-onkyo.com/music/album/nohr62/
mora：https://mora.jp/package/43000014/NOHR-62_F/
レコチョク：http://recochoku.jp/album/A1012365750/
mysound：https://mysound.jp/hires-album/307115/
収録楽曲は以下の通り。
- Herz German from ‘Jesus bleibet meine Freude’
作曲: Johann Sebastian Bach 編曲: 天野正道 鷺巣詩郎
- 11170 CH edition 0706
作曲: 鷺巣詩郎 編曲: CHOKKAKU 鷺巣詩郎
- B12 edition 0706
作曲: 鷺巣詩郎 編曲: 鷺巣詩郎
- EM20 CH alterna edition 0706
作曲: 鷺巣詩郎 編曲: CHOKKAKU