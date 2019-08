NECパーソナルコンピュータは8月5日、13.3型モバイルノートPC「LAVIE Pro Mobile」の特別モデルを発表した。これは、NECが1979年に発売したパーソナルコンピュータ「PC-8001」の40周年を記念したモデルだ。

特別モデルのLAVIE Pro Mobile(PC750/NAA)

注目は、PC-8001の細部まで再現したミニチュア版「PasocomMini PC-8001」も製作されること。本体サイズはW109.5×D67×H21mmで、PC-8001互換のBASICが動き、USBキーボードとHDMI入力ディスプレイを接続してゲームなどのBASICプログラムを実行できる。さらに、当時のレトロゲームを豊富に収録したSDメモリーカードが付属。当時、PC-8001のユーザーだった人にとっては、涙なしには見られないかもしれない(付属のゲームタイトルと、PasocomMini PC-8001の入手方法は後述)。

なおPC-8001は、「国産初期の代表的な8ビット・パーソナル・コンピュータ 」として、国立科学博物館産業技術史資料センターの2016年度「重要科学技術史資料(未来技術遺産)」に登録されている。

特別モデルのLAVIE Pro Mobile(PC750/NAA)は、本体デザインにPC-8001のイメージを反映。PC-8001風のカラーリングとともに、液晶画面下のNECロゴと起動時のNECロゴに、1979年当時の旧NECロゴを採用している。また、PC-8001の銘版をイメージしたステッカーを同梱。全国の家電量販店などで販売し、価格はオープン。主な仕様は以下の通りだ。

OS:Windows 10 Home 64bit版

CPU:Intel Core i7-8565U(1.80GHz)

メモリ:8GB(LPDDR3、オンボード、最大8GB)

ストレージ:PCIe 512GB SSD

グラフィックス:Intel UHD Graphics 620(CPU内蔵)

光学ドライブ:なし

ディスプレイ:13.3型IPS、1,920×1,080ドット(フルHD)、ノングレア

通信機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5

インタフェース類:92万画素Webカメラ、USB 3.1 Type-A(パワーオフUSB充電機能あり)、USB 3.1 Type-C×2(うち1基はUSB PD 3.0対応の電源入力兼用)、HDMI出力マイク入力、ヘッドホン出力、microSD/SDHC/SDXCカードスロット、指紋nセンサー

キーボード:日本語85キー、キーピッチ18.5mm、ストローク1.2mm

バッテリー駆動時間:約20時間(JEITA 2.0)

本体サイズ・重さ:W307.8×D215.7×H15.5mm・約837g

Officeスイート:Microsoft Office Home & Business 2019





PC 40th Anniversary Edition Premium Package

公式オンラインショップ「NEC Direct」では、LAVIE Pro Mobile特別モデルにPasocomMini PC-8001を同梱したモデルを販売。500台限定で、販売予定価格は201,800円から。2019年8月5日14時から予約販売を開始する。

そのほかの特典として、ゴールドのシリアルナンバー、NECロゴとLAVIEロゴが入ったプレミアムボックス、5年間の安心保証サービスパックが付く。

PasocomMini PC-8001プレゼント

「NEC パソコン発売 40周年 感謝キャンペーン」として、LAVIEシリーズのPCを購入したユーザーの中から抽選で2,000名に、上記のPasocomMini PC-8001をプレゼント。期間は 2019年8月6日予約販売分~同年11月4日購入分まで。

PasocomMini PC-8001の同梱SDカードに収録されるゲーム

PasocomMini PC-8001/(c)2019 HAL Laboratory, Inc.

N-BASIC/(c)1979-2019 Microsoft

平安京エイリアン/(c)2019 HAL Laboratory, Inc.

JUPITER LANDER/(c)2019 HAL Laboratory, Inc.

モールアタック/(c)2019 HAL Laboratory, Inc.

LUNAR CITY SOS!!/工学社I/O 1981年4月号

SNAKE WORLD/工学社I/O 1981年6月号

ASTEROID BELT/工学社I/O 1981年8月号

SPACE MOUSE/工学社I/O 1981年10月号

SPACE SHIP/工学社マイコンゲームの本 2

SUB-MARINE/工学社マイコンゲームの本 2

MARINE BELT/工学社I/O 1982年7月号

CHECK.P/工学社マイコンゲームの本 3

PARACHUTE/工学社マイコンゲームの本 3

PC-ジャン!/工学社I/O 1982年9月号

ROCKET BOMB/工学社マイコンゲームの本 5

走れ!スカイライン/工学社PiO 1984年10月号

オリオン80/アスキー出版局