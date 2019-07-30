TSUKUMO(ツクモ)ブランドでパソコンおよびパソコン周辺機器を販売するProject Whiteは、同社BTOパソコン「eX.computer」ブランドの新型PCとして、NVIDIAのプロ向けGPU「Quadro RTX」シリーズを搭載したデスクトップPCの販売を開始した。同社ネットショップならびに店舗で取り扱う。

新製品は3DCGデザインやCAD、デジタルコンテンツクリエイションなどで使用されるプロフェッショナル向けGPU、NVIDIA Quadro RTXシリーズを搭載したデスクトップPCだ。大手企業やプロクリエイターから個人ユーザーまで幅広いニーズに対応できる性能を実現している。

それぞれBTOによるカスタマイズが可能で、BTOベースモデルは以下の3製品。

製品型番：QA9J-F190/ZT

プロセッサ：Intel Core i9-9900K

メモリ：16GB DDR4 SDRAM (PC4-21300)

チップセット：Intel Z390 Express (ASUS製 TUF Z390-PLUS GAMING)

システムドライブ：500GB SSD (M.2 NVMe接続)

データドライブ：1TB HDD (SATAIII接続 / 6Gbps)

光学ドライブ：オプション (BTOで追加可能)

グラフィックス：NVIDIA Quadro RTX 4000 (ビデオメモリ：8GB GDDR6)

電源ユニット：CWT製 700W (定格 650W) 80PLUS BRONZE対応

ケース：クリエイティブワークステーションケース (EX-623T-A)

OS：Windows 10 Home (64ビット版)

税別価格：299,800円から

製品型番：QA9J-I190/XT2

プロセッサ：Intel Core i9-9920X

CPUクーラー：水冷CPUクーラー

メモリ：32GB DDR4 SDRAM (PC4-21300)

チップセット：Intel X299 Express (ASUS製 PRIME X299-A)

システムドライブ：500GB SSD (M.2 NVMe接続)

データドライブ：2TB HDD (SATAIII接続 / 6Gbps)

光学ドライブ：オプション (BTOで追加可能)

グラフィックス：NVIDIA Quadro RTX 5000 (ビデオメモリ：16GB GDDR6)

電源ユニット：Thermaltake製 定格1200W 80PLUS PLATINUM対応

ケース：クリエイティブワークステーションケース (EX-623T-A)

OS：Windows 10 Pro (64ビット版)

税別価格：629,800円から

製品型番：QA9J-J190/XT

プロセッサ：Intel Core i9-9960X

CPUクーラー：水冷CPUクーラー

メモリ：32GB DDR4 SDRAM (PC4-21300)

チップセット：Intel X299 Express (ASUS製 PRIME X299-A)

システムドライブ：500GB SSD (M.2 NVMe接続)

データドライブ：2TB HDD (SATAIII接続 / 6Gbps)

光学ドライブ：オプション (BTOで追加可能)

グラフィックス：NVIDIA Quadro RTX 6000 (ビデオメモリ：24GB GDDR6)

電源ユニット：Thermaltake製 定格1200W 80PLUS PLATINUM対応

ケース：クリエイティブワークステーションケース (EX-623T-A)

OS：Windows 10 Pro (64ビット版)

税別価格：999,800円から